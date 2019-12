Miss Maailma -titteli vietiin suoraan Nigerian edustajan nenän edestä: reagoi tappioon käsittämättömällä tavalla

Sosiaalisessa mediassa kiertää parhaillaan video, johon tallentui Miss Nigerian spontaani reaktio Miss Maailma -tappionsa jälkeen.

Miss Maailma -finaali käytiin Lontoossa myöhään sunnuntai-iltana. Finaalissa voiton vei Jamaikan edustaja, 23-vuotias Toni-Ann Singh joka hurmasi tuomariston ja yleisön erityisesti kilpailun kykykierroksella.

Kärkiviisikkoon mahtuivat Singhin lisäksi Intian Suman Ratangsih Rao, Brasilian Elis Coelho, Ranskan Ophely Mexino sekä Nigerian Nyekachi Douglas. Suomen edustaja Dana Mononen ei selvinnyt kilpailussa finaalikierroksille eli 40 parhaan joukkoon.

Nigeriaa kilpailussa edustanut Douglas pääsi finaalissa Piers Morganin haastateltavaksi.

Pian finaalin jälkeen sosiaalisessa mediassa lähti kiertämään video hetkestä, jolloin Singh julistettiin kilpailun voittajaksi. Videolla huomio ei kuitenkaan kiinnity Singhiin, vaan tämän vierellä seisovaan Douglasiin. Douglas nimittäin ei voinut peitellä riemuaan, vaan alkoi hyppiä ja juosta ympäri lavaa muiden seisoessa rauhassa paikoillaan.

Videolla näkyy myös, kuinka Nigeriaa kilpailussa edustanut Douglas rientää halaamaan tuoretta Miss Maailmaa. Twitterissä naista hehkutetaankin erittäin hyväksi ystäväksi ja kyseistä videota on jaettu viestipalvelussa yli 25 000 kertaa.

– Jokainen meistä tarvitsisi Miss Nigerian kaltaisen ystävän, videoon liitetyssä kommentissa kirjoitetaan.

Miss Maailma -titteli meni Jamaikalle jo peräti neljännen kerran. Seuraaville sijoille ylsivät Ranskan edustaja Mezino ja Intian edustaja Rao. Douglas jäi siis lopulta kokonaan kärkikolmikon ulkopuolelle, mikä ei kuitenkaan estänyt häntä iloitsemasta ystävänsä Sighnin puolesta.

– Minulla kesti hetken sanoa itselleni, että he kuuluttivat Jamaikan. He sanoivat Jamaika. Joten se tarkoitti, että oli mentävä sinne. Se oli kuitenkin niin surrealistista. Minun oli pakko koota itseni, koska kuinka hullua se on? Singh itse hehkutti voittonsa jälkeen.

Douglas ei peitellyt riemuaan, kun hänen ystävänsä kruunattiin uudeksi Miss Maailmaksi.

Suomea edustaa Miss maailma -kilpailussa perinteisesti Miss Suomi -kilpailun toinen perintöprinsessa. Hän on tällä hetkellä Riikka Uusitalo. Marraskuun alussa Miss Suomi -organisaatio kuitenkin ilmoitti, että Suomea edustaa tänä vuonna 19-vuotias Mononen, joka jäi Miss Suomi -kisasta semifinaalivaiheessa.