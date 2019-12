Kendall Jenner ajautui tukalaan paikkaan kesken suoran tv-lähetyksen: joutui vastaamaan äärimmäisen kiusalliseen kysymykseen koskien sisaruksiaan

Kendall Jenner joutui kertomaan keskusteluohjelmassa, kuka hänen viidestä sisaruksestaan on huonoin vanhempi.

Huippumalli Kendall Jenner vieraili hiljattain suositussa The Late Late Show With James Corden -keskusteluohjelmassa. Jennerin seuraksi studioon saapui myös laulaja Harry Styles, joka muistetaan erityisesti One Direction -yhtyeestä.

Kaksikko otti toisistaan mittaa myös legendaarisessa Spill Your Guts Or Fill Your Guts -haasteessa. Haasteen ideana on, että vastapuoli esittää toiselle kysymyksen. Jos toinen kieltäytyy vastaamasta, on hänen syötävä jotain inhottavaa.

Kun tuli Stylesin vuoro esittää Jennerille kysymys, joutui huippumalli äärimmäisen tukalaan tilanteeseen. Styles nimittäin pyysi Jenneriä asettamaan kaikki sisaruksena paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuka heistä on huonoin vanhempi.

Jenner vastasi lopulta kilpakumppaninsa esittämään kysymykseen sisaruksistaan emmittyään hetken.

Jennerillä on viisi sisarusta: Kourntey, Rob, Kim ja Kourtney Kardashian sekä Kylie Jenner, joista kaikilla on lapsia. Perheen elämää on saatu jo useiden vuosien ajan seurata Keeping Up With The Kardashians -realitysarjan välityksellä.

– Olet yksi harvoista Kardashian-Jenner klaanin jäsenistä, jolla ei ole lapsia. Järjestä sisaruksesi, Kim, Kylie Khloe Kourney ja Rob, järjestykseen parhaasta vanhemmasta huonoimpaan, huvittunut Styles esitti kysymyksensä ja tarjosi vaihtoehtona Jennerille juotavaksi tuhat vuotta vanhaa munatotia.

Voit katsoa Spill Your Guts Or Fill Your Guts -haasteen kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Pitkään Jenner pohti, vastaisiko hän kysymykseen vai joisiko hän munatotia. Lopulta hän päätti ottaa haasteen vastaan haistettuaan lasissa seisonutta juomaa.

– Luulen, että voin vastata tähän. Aloitan sanomalla, että he ovat kaikki mahtavia vanhempia, Jenner pohjusti.

– Mutta sanoisin, että Rob on ykkönen. Hän on niin hyvä tyttärensä kanssa. Seuraavana tulisivat Khloe, Kim, Kylie ja sitten Kourtney, hän listasi silmin nähden kiusaantuneena.

Jennerin vastausta voidaan siinä mielessä pitää erikoisena, että Kourtney on koko sisaruskatraan ensimmäinen, kenestä tuli aikanaan äiti. Kourtneylla on yhteensä kolme lasta yhdessä ex-miehensä Scott Disickin kanssa. Khloella, Robilla ja Kyliella on kullakin yksi lapsi ja Kimillä puolestaan on neljä lasta yhdessä puolisonsa Kanye Westin kanssa.

Kendall Jenner on astellut muun muassa Victoria’s Secretin legendaarisessa muotinäytöksessä.

Kendall Jenner on yksi tämän hetken suosituimmista huippumalleista. Hän on poseerannut muun muassa Voguessa ja ollut mallina alusvaatemerkki Victoria’s Secretin legendaarisessa muotinäytöksessä. Jennerillä on kuvapalvelu Instagramissa huimat 120 miljoonaa seuraajaa.