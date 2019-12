Brittien Love Islandissa puhkesi skandaali: pitkäaikainen juontaja menetti pestinsä ja miljoona puntaa – syynä väkivaltainen välikohtaus

Love Islandia alusta asti juontanut Caroline Flack ilmoitti olevansa sivusta suosikkiohjelman tulevalta tuotantokaudelta.

Love Island on yksi Iso-Britannian ylivoimaisesti suosituimmista tosi-tv-formaateista. Rakkausrealitya on esitetty maassa vuodesta 2015 alkaen ja siitä asti sen juontajana on toiminut Caroline Flack. Love Islandin ohella Flack, 40, on nähty muun muassa X Factorin juontajana.

Hiljattain Britanniassa kuitenkin uutisoitiin, että Flack olisi hyökännyt poikaystävänsä, tennispelaaja Lewis Burtonin, 27, kimppuun. Poliisit saapuivat pariskunnan yhteiselle Lontoon asunnolle viime torstaina. Mirrorin mukaan Burton olisi itse soittanut poliisit paikalle.

Caroline Flackia syytetään pahoinpitelystä. Hänen kotiinsa saapuivat poliisit viime torstaina.

Välikohtaus on aiheuttanut suuren kohun Britanniassa ja Flackia syytetään nyt pahoinpitelystä. Tiistaina Flack tiedotti yllättäen omalla Instagram-tilillään, että on päättänyt astua sivuun Love Islandin tulevalta tuotantokaudelta. Flackin oli tarkoitus lentää Etelä-Afrikkaan sarjan kuvauksia varten jo muutaman viikon kuluttua.

– Yksityiselämääni on riepoteltu lukuisissa medioissa ja siitä on esitetty erilaisia väitteitä. Vaikka asiat eivät menneet kuten on uutisoitu, olen sitoutunut työskentelemään yhteistyössä viranomaisten kanssa enkä voi kommentoida asioita tämän enempää, Flack kirjoitti Instagramin Stories-osiossa tiistaina.

– Love Island on ollut koko elämäni viimeisten viiden vuoden ajan. Se on paras ohjelma televisiossa. Jotta en veisi huomiota pois pian alkavalta tuotantokaudelta koen, että parasta mitä voin tehdä, on astua sivuun kuudennelta kaudelta. Toivon koko huikealle tiimille mahtavaa kautta Kapkaupungissa, hän jatkoi.

Caroline Flack on nähty muun muassa Love Islandin sekä X Factorin juontajana.

Flack julkaisi Instagramissa myös toisen kirjoituksen, jossa hän kiitti seuraajiaan saamastaan tuesta. Hän kiitti myös poikaystäväänsä Burtonia, joka kiiruhti puolustamaan rakastaan omalla Instagram-tilillään ja kumoamaan esitettyjä väitteitä.

– Olen väsynyt kaikkiin valheisiin ja syytteisiin, joita tyttöystävääni vastaan esitetään. Tässä ei ole kyse noitavainosta vaan ihmisten elämästä. Caroline on maailman ihanin tyttö. Lojaali ja ystävällinen. Hän ei ansaitse tätä, Burton kirjoitti.

Myös Love Islandia tuottava televisiokanava ITV julkaisi asiaa koskevan tiedotteen. He totesivat ymmärtävänsä Flackin päätöstä ja olevansa tähän yhteydessä koko kuudennen tuotantokauden ajan. Kanava ei ole toistaiseksi kertonut, kuka korvaa Flackin muutaman viikon päästä alkavissa kuvauksissa.

Jätettyään pestinsä toistaiseksi Flack menettää myös sievoisen summan rahaa, sillä nainen olisi pokannut tulevasta kuudennesta tuotantokaudesta huiman miljoonan punnan kuvauspalkkion.

Love Island on yksi Britannian suosituimmista tosi-tv-ohjelmista. Ohjelmaa on esitetty myös Suomessa kahden tuotantokauden verran, mutta se ei saavuttanut alkuperäisversion kaltaista suosiota. Suomessa ohjelman juontajana nähtiin Shirly Karvinen.