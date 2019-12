Maisa Torppa avautuu elämänsä hirveimmästä vuodesta – piilotti päivitykseensä pistävän piikin ex-miehilleen

Maisa Torppa kertoo Instagramissa, että vuosi 2019 oli hänen elämänsä hirvein vuosi. Nyt nainen on kuitenkin jälleen löytänyt onnen.

Julkkiskaunotar Maisa Torppa kertoo sosiaalisessa mediassa vuoden 2019 olleen hänen elämänsä hirvein vuosi. Tiistaina Torpan Instagram-tilillään julkaisemassa päivityksessä nainen kertoo, että vuoden aikana kohdalle osuneet vastoinkäymiset saivat hänet hetkittäin täysin hajalle.

– Vuosi 2019 on ollut valitettavasti mun elämäni hirvein vuosi. Oon ollut täysin rikottu ihmisraunio, joka on yrittänyt selviytyä vaan päivästä seuraavaan, Torppa kirjoittaa.

Torppa erosi lokakuussa entisen kihlattunsa, rallikuski Jari-Matti Latvalan kanssa. Torppa kertoi ensin, että häät on siirretty. Sitten Latvala tiedotti medialle, että häät on peruttu.

Jari-Matti Latvala ja Maisa Torppa ehtivät olla yhdessä neljän vuoden ajan.

Vain kuukausi myöhemmin Torppa paljasti Me Naisissa, että hän on löytänyt uuden rakkauden häntä kymmenen vuotta vanhemman miehen kanssa. Mikko-niminen mies ja Torppa tutustuivat keväällä, ystävystyivät ja myöhemmin ihastuivat. Instagram-päivityksessään Torppa kiitteleekin yhtä erityistä miestä, joka on tehnyt hänestä jälleen onnellisen.

– Nyt oon ensimmäistä kertaa tänä vuonna oikeasti onnellinen. En edes muistanu miltä tää tunne tuntuu! Siitä kunnia kuuluu mun perheelle ja ystäville, jotka on tukenut ja kannatellut mua koko tämän vuoden, Torppa kirjoittaa.

– Ja tietty yhdelle tietylle ihmiselle, joka on ensimmäinen mies kuka saa mut nauramaan hysteerisesti ja kohtelee mua uskomattoman hyvin, hän jatkaa.

Torppa kertoo kirjoituksessaan, että ryhtyi syksyllä opiskelemaan positiivista psykologiaa, joka on auttanut naista saamaan oman itsetuntonsa ja arvostuksensa takaisin.

– Mä luulin syksyllä, ettei mua pystyisi enää murentamaan enempää. Kyllä pystyi. Vaihtoehdot oli jäädä maahan makaamaan tai nousta ylös, Torppa kertoo.

– Polku on vielä kesken ja kaiken kokeman jälkeen ottaa varmasti vielä aikaa ennen kuin pystyn olemaan täysin oma vahva itseni. Mutta nyt mä oon oikeesti onnellinen ja tää tuntuu ihan helkkarin hyvältä, hän hehkuttaa.

Torppa hehkuttaa olevansa pitkästä aikaa onnellinen uudessa suhteessaan.

Latvala ja Torppa ehtivät olla yhdessä vajaat neljä vuotta. Pari kihlautui juhannuksena 2017 noin vuoden seurustelun jälkeen. Torppa kertoi aiemmin tänä syksynä viettäneensä polttareitaan, mutta pari ei ollut paljastanut häidensä ajankohtaa julkisuudessa. Sekä parin suhde että ero sai valtavasti huomiota osakseen.