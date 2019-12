Julkisuudesta kadonnut Miss Helsinki -kaunotar sai esikoisensa – maratonsynnytys kesti hurjat 32 tuntia

Miss Helsingiksi vuonna 2018 valitusta Janna-Juulia Vuorelasta tuli viime viikolla äiti.

Vuoden 2018 Miss Helsinki Janna-Juulia Vuorela kertoo Instagramissa, että hänen esikoisensa syntyi hiljattain. Vuorela julkaisi maanantaina tilinsä Tarina-osiossa videoita, joissa hän kertoi päässeensä kotiin lapsensa kanssa.

– Täällä ollaan kotiuduttu. Päästiin tosiaan eilen kotiin. Oltiin sellaisessa perhepesä hotellissa heti synnytyksen jälkeen ja suosittelen kyllä kaikille sitä, Vuorela kertoo.

– Meillä on mennyt tosi hyvin. Oli aika pitkä synnytys, 32 tuntia, joten oli tosi, tosi rankkaa ja oon ollut aika väsynyt.

Vuorela sairastui heti synnytyksen jälkeen flunssaan ja myöntää videolla, että on myös sen vuoksi hyvin uupunut. Hän on kuitenkin erittäin innoissaan siitä, että on nyt äiti ja saa olla pienokaisensa kanssa kotona.

– Tää on ihanaa! hän hihkaisee videollaan.

Vuorela julkaisi vastasyntyneestä lapsestaan kuvan Instagramissa.

Vuorela paljasti elokuussa Instagramissa odottavansa esikoistaan. Hän julkaisi tuolloin tilillään kuvan, jossa piteli kiinni miehen kädestä ja pienistä kengistä.

– SE OLIS PUOL VÄLI! Muutamat onkin jo arvaillut mun uutiset! Tänä vuonna saan parhaan joululahjan ikinä ja pieni rakas syntyy joulukuussa, Vuorela hehkutti.

Janna-Juulia Vuorela valittiin Miss Helsingiksi vuonna 2017. Pian sen jälkeen hän vetäytyi julkisuudesta ja on elänyt enimmäkseen hiljaiseloa.

Vuorela edusti viimeisillään raskaana tämän vuoden Miss Helsinki -finaalissa.

Vuorela paljasti IS:lle vuosi sitten, että hän koki Miss Helsinki -kruunun välillä pienenä painolastina. Hän halusi tietoisesti vältellä kohujulkisuutta ja olla esillä vain sen verran, mitä missivuosi vaati.

– Omiin arvoihini kuuluu olla hyvä esimerkki ja seistä omien arvojen takana. Jos minusta olisi jokin kauhea kohu-uutinen, niin ei se tuntuisi hyvältä. Kun on missikruunu, niin tarkkaillaan paljon ja etsitään virheitä. Harvemmin tulee mitään positiivista, vaan mietitään, että missä se Miss Helsinki tänä vuonna epäonnistui, Vuorela kertoi IS:lle viime joulukuussa.

Vuorela myönsi, että hän pelkäsi Miss Helsinki -kisan voitettuaan muiden ihmisten mielipiteitä ja sitä, että hänet tuomittaisiin.

– Aluksi pelkäsin, mitä ihmiset sanova ja ajattelevat. Loppua kohden löysin varmuuden, Vuorela kuvaili missivuottaan.

Janna-Juulia Vuorela Miss Helsinki -finaalissa marraskuussa 2017.

Vuorelan jälkeen Miss Helsingiksi valittiin Nina Kallio. Tällä hetkellä hallitseva Miss Helsinki 2020 on Inna Tähtinen.