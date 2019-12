Suomalaiset huippumuusikot soittavat suosittujen videopelien musiikkia – näin yhtyeen videota kuvattiin Parolassa ja tältä se näyttää

Videopelien musiikkia soittava Game Music Collective tekee myös omia musiikkivideoita.

Kevyt usva leijuu yöllä sataneen lumihyhmän päällä. On pilvinen alkutalven aamu, pieni pakkanen nipistää nenää.

Yhtäkkiä luonnon rauha rikkoutuu väkivaltaiseen ärjyntään. Nurkan takana näet tärähtää käyntiin 48-litrainen kaksoisturboahdettu kone ja Leopard-panssarivaunu vyöryy esiin.

Panssarin päällä istuu kaksi sotilasta. He siemailevat punaviiniä. 120-millinen sileäputkinen panssarivaunukanuuna hakee kohdettaan, mutta sitä ei tällä kertaa tarvita. Leopardin eteen on aseteltu kaksi selloa ja 55 tonnia painava hirviö murskaa ne kevyesti.

Lukas Stasevskij ja Saku Mattila murskaavat soittimia taiteen vuoksi.

Pysähdytään tähän. Kelataan hieman taaksepäin ja otetaan selvää, mistä tässä on kysymys.

Olemme Parolassa, Hattulan kunnassa, hieman Hämeenlinnasta pohjoiseen. Parolasta löytyy niin Parolannummen varuskunta kuin panssarimuseokin.

Olemme seuraamassa helsinkiläisen pelimusiikkiorkesteri Game Music Collectiven musiikkivideon kuvauksia. Tänään tallennetaan musiikkia sotapelistä Modern Warfare.

Paikkavalinta kunnioittaa perinteitä, sillä Parolassa kuvattiin sotajuttuja jo vuonna 1955, kun Edvin Laine ohjasi ensimmäistä Tuntematonta sotilasta.

Game Music Collective on noin 20 muusikosta koostuva orkesteri, joka täydentyy tarpeen mukaan kuorolla ja muilla vierailevilla tähdillä. Game Music Collective Band on puolestaan orkesterin jäsenistöstä koostuva seitsemän hengen yhtye.

GMC on kunnostautunut myös aktiivisena musiikkivideoiden toteuttajana. Kollektiivin peliaiheisia musiikkivideoita on katseltu pelkästään YouTubessa jo noin 1,2 miljoonaa kertaa.

– Parhaimmat sotapelit vaativat arvoisensa musiikkivideot, joten päätimme panostaa niihin kunnolla, bändin perustaja ja sellisti Lukas Stasevskij toteaa hypättyään pois panssarin kyydistä.

– Nyt ollaan kuvattu zombeja, toisen maailmansodan aikaista meininkiä ja tänään tehdään Modern Warfare -pelin musaa. Tuhoamme ehjiä selloja niin paljon kuin mahdollista, mies nauraa.

Katso GMC:n tuore musiikkivideo alta!

Ensimmäiset videopelit kehitettiin jo 1950-luvulla. Ne olivat ristinollan ja shakin kaltaisia pelejä.

Vuonna 1971 ilmestyi ensimmäinen kolikoilla toimiva videopeliautomaatti, mutta kotitietokoneisiin pelit saapuivat vasta 1980-luvulla. Toki moni muistaa 1977 julkaistut, pelaamisen mahdollistavat mikrotietokoneet Apple II:n ja Commodore PET:n.

Sitten tuli vuosi 1982 ja Commodore 64. Vaikka pelit olivat alkeellisia, pelimusiikin tradition voi katsoa lähtevän myös 1980-luvulta.

Aluksi amatöörit sävelsivät musiikkia peleihin, mutta sitä mukaa kun markkinat ovat kasvaneet, myös säveltäminen on muuttunut ammattilaisten hommaksi.

– Eturivin klassisen musan säveltäjiä on siirtynyt tekemään pelimusaa, Stasevskij tietää.

– Pelimusiikki kerää miljoonia kuulijoita joka päivä.

Stasevskij itse on Sibelius-Akatemian kasvatteja.

– Oli aika hauskaa, kun lähdin kysymään kavereita mukaan soittamaan pelimusiikkia, niin viikossa mulla oli kasassa Suomen eturivin nuoret soittajat. Pelit on meille tuttuja, joten tiedämme, ettei se ole mitään pilipalihommaa, vaan erittäin inspiroitunutta musiikkia.

Game Music Collectiven ensikonsertissa pidettiin Finlandia-talolla syyskuussa 2017. Sali oli täynnä.

– Meininki oli huikea. Kuulijakunta oli aika erilaista kuin klasarikeikalla ja se fiilis, mikä muusikkoina saatiin aidosta vastavuoroisuudesta yleisön kanssa oli upea. Se on edelleen mun hienoimpia kokemuksia, Stasevskij hehkuttaa.

GMC ei vain soita vanhoja hittejä. Tulevaisuudessa bändin soittoa saatetaan kuulla myös uusissa peleissä.

– Suomi on pelien luvattu maa. Ihan kärkeä varsinkin mobiilipeleissä. Kaikki tietävät Supercellin ja Rovion. Ne tyypit ovat taiteilijoita ja pelit ovat taidetta. Me pystymme yhdistämään musiikin klassisen tradition ja tämän uuden taidegenren. Se on tosi siistiä ja antaa ihan eri ulottuvuuksia, Stasevskij haaveilee.

On aika nousta uudelleen panssarin päälle. Varastossa on vielä muutama urkuharmoni, jotka pitää murskata, vaikka väsymys paistaakin muusikoiden kasvoilta.

– Yöunet ovat jääneet vähiin. Pari yötä sitten täytettiin siansuolia, jotka sitten revittiin Lukasin ”mahasta” zombie-kohtauksessa, Saku Mattila nauraa.

Game Music Collective Band esiintyy seuraavaksi Helsingin Nosturissa 29.12.2019.