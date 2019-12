F1-perijätär lomaili Suomessa samaan aikaan, kun hänen luksuskartanostaan varastettiin 60 miljoonalla koruja – teki kaksi kriittistä virhettä

Tamara Ecclestone koki perjantaina kauhunhetkiä, kun murtovarkaat hiippailivat hänen tyhjillään olevaan kotiinsa. Ecclestone oli matkustanut vain tunteja aiemmin Suomeen.

Brittilehdet uutisoivat maanantaina, että F1-perijätär Tamara Ecclestonen kartanoon murtauduttiin myöhään perjantai-iltana. 35-vuotiaan Ecclestonen koti sijaitsee lähellä Kensingtonin palatsia, eräällä Lontoon kalleimmista ja parhaiten vartioiduista alueista.

Daily Mailin mukaan varkaat murtautuivat Ecclestonen kartanoon perjantaina vain tunteja sen jälkeen, kun hän lähti lomamatkalle perheensä kanssa. Arvioiden mukaan Ecclestonelta varastettiin koruja ja arvoesineitä noin 60 miljoonan euron edessä.

Perjantain jälkeen Ecclestone on julkaissut Instagram-tilillään useita kuvia Sophia-tyttärestään, joka poseeraa lumisessa maisemassa ja toppa-asuun puettuna. Useiden brittilehtien mukaan Ecclestone lensi perjantaina yksityiskoneella Lappiin. Maanantaina Daily Mail uutisoi, että Ecclestone lomailisi nimen omaan Suomen Lapissa.

Lehden mukaan Ecclestone, hänen puolisonsa Jay Rutland ja 5-vutoias Sophia matkasivat Suomeen vai tunteja ennen varkautta. Daily Mail kertoo, että perhe lomailee kaukaisella alueella Suomessa.

Ecclestone ei ole merkinnyt talvisia kuviaan Suomeen. Hänen Instagram-tilinsä Tarina-osiossa julkaisemissaan videoissa on vilahdellut rekiajelua, makkaranpaistoa ja talvimaiseman ihmettelyä.

Myös Ecclestonen Jay-puoliso on julkaissut Instagramissa videoita, joilta paljastuu, että pieni Sophia pääsi myös tapaamaan joulupukkia. Rutlandin video paljastaa, että perhe todella on Suomessa, sillä tienviitat ovat suomeksi.

Ecclestone on vieraillut Suomessa aiemminkin, sillä hän lomaili Lapissa myös muun muassa viime joulukuussa. Tuolloin hän matkusti Leville ja majoittui siellä 400 neliön luksushuvilaan.

Tänä vuonna Ecclestone julkaisi ensimmäisen matkakuvansa heti matkaan lähdettyään. Siinä Sophia poseeraa koiransa kanssa yksityislentokoneen edessä.

– Melko innoissaan siitä, että loma on täällä, Ecclestone julisti kuvatekstissä.

The Sunin mukaan juuri kuva lentokentältä saattoi koitua Ecclestonen arvoesineiden kohtaloksi. Lehti kertoo, että Ecclestone saattoi kuvan avulla antaa varkaille mahdollisuuden saapua kaikessa rauhassa tyhjään kotiin.

The Sunin mukaan Ecclestone julkaisi kuvan lentokentältä vain pari tuntia ennen kuin varkaat murtautuivat hänen kotiinsa myöhään perjantai-iltana. Kuvan avulla Ecclestone julisti sadoille tuhansille Instagram-seuraajilleen, ettei hän perheineen ole kotona ja että hulppea kartano ammottaa tyhjyyttään.

– Joka kerta, kun ilmoitat sosiaalisessa mediassa olevasi lomalla, mainostat maailmalle, että olet poissa kotoasi, turvallisuusasiantuntija Ray Walsh toteaa The Sunille.

Asiantuntijan mukaan lomailijoiden kannattaisi aina malttaa mielensä lomakuvien kanssa. Sen lisäksi, että Ecclestone ilmoitti avoimesti olevansa poissa kotoa, teki hän myös toisen virheen. Hän oli hän esitellyt hulppeaa kotiaan televisiossa Tamara’s World -sarjassa. Sen avulla varkaat saattoivat olla perillä siitä, millaisia aarteita ja esineitä F1-perijättären kotoa löytyy.

Naapurit kertoivat The Sunille aiemmin, että poliisit saapuivat Ecclestonen kartanolle noin kello 23.30 paikallista aikaa. Vaikka Ecclestonen koti on huippuvartioitu, ehtivät varkaat tutkia paikkoja siellä noin 50 minuutin ajan ennen kuin heidän toimensa keskeytettiin.

Naapureiden mukaan varkaat olivat kiivenneet taloa ympäröivän aidan yli, hiippailleet puutarhaan ja murtautuneen sisään ikkunasta.

– Tämä on järkyttävää, sillä hänen kotinsa on yksi vartioiduimmista taloista Lontoossa ja katu yksi Lontoon turvallisimmista, naapuri kertoi The Sunille aiemmin.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun Ecclestonen perhe on joutunut tekemisiin pitkäkyntisten kanssa. 2017 Tamara Ecclestonen lanko James Stunt kertoi murtovarkaiden vieneen häneltä omaisuutta 107 miljoonan euron edestä.

Vuonna 2010 puolestaan Tamaran isä, F1-moguli Bernie Ecclestone ryöstettiin Lontoon Knightsbridgen alueella sijaitsevan kotinsa edessä.