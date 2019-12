Äärimmäisen intiimi video julki: kamera tallensi Jukka Hildénin Chachi-puolison synnytyksen kokonaisuudessaan

Jukka ja Chachi Hildénin tytär syntyi 25. marraskuuta. Nyt tuore äiti on julkaissut YouTubessa videon, jolle on ikuistettu koko synnytys.

Jukka ja Chachi Hildénin tyttären syntymä näkyy tuoreella videolla.

Duudsoneista tuttu Jukka Hildén ja hänen puolisonsa Chachi Hildén saivat ensimmäisen yhteisen lapsensa marraskuun lopussa. Pari muutti aiemmin tänä vuonna Suomeen kodistaan Kaliforniasta, jotta pienokainen voisi syntyä Jukan kotimaassa.

Pari lupasi pian tyttärensä syntymän jälkeen, että synnytys tultaisiin näkemään kokonaisuudessaan videolla, jonka Chachi julkaisisi YouTubessa. Chachi Gonzales -nimellä tunnettu nainen on erittäin suosittu somepersoona, jolla on yli 1,6 miljoonaa tilajaa YouTubessa.

Nyt Chachi on julkaissut tilillään viisitoistaminuuttisen synnytysvideon. Tunteikkaalla ja hyvin intiimillä videolla seurataan parin Sophia-tyttären syntymää aina sairaalaan menemisestä lapsen ensimmäisiin hetkiin maailmassa.

Pari meni sairaalaan myöhään sunnuntai-iltana 24. marraskuuta ja Sophia syntyi maanantaina 25. marraskuuta.

– Hän on ollut todellinen sankari koko tämän matkan ajan. Emme voi oikein tehdä muuta kuin olla täällä ja yrittää tukea häntä, Hildén toteaa heti videon alkupuolella.

Naistenklinikalla kuvatulla videolla näkyy, miten Jukka pyrkii viihdyttämään puolisoaan tanssimalla, hyppimällä tämän ympärillä ja keinumalla synnyttäville äideille tarkoitetussa kangaskeinussa. Chachi katselee miehensä toimintaa huvittuneena ja naureskelee tälle sairaalasängyllä maaten.

Voit katsoa videon kokonaisuudessaan alta!

Chachi kertoo videolla avoimesti tuntemuksistaan synnytyksen edetessä.

– Olen niin väsynyt. Lääke, jota sain, ei vaikuta enää ja kaikki sattuu jälleen paljon enemmän, hän sanoo.

Videolla näkyy myös, miten Chachi saa epiduraalin ja ilokaasua helpottamaan kipua.

– Sinä näytät todella rauhalliselta. Tämä on ollut melkoinen tunteiden vuoristorata, Hildén juttelee puolisolleen.

Suomalainen terveydenhoito saa yhdysvaltalaiselta Chachilta paljon kehuja.

– Se on upeaa. He todella pitävät huolen, hän kertoo kiitollisena viitaten kätilöönsä.

Lopulta kätilö alkaa kannustaa Chachia ponnistaa ja Jukka tukee puolisoaan synnytyksen viimeisillä hetkillä. Hän rauhoittelee hermoilevaa Chachia ja pian pieni Sophia rääkäisee ensimmäisen kerran.

– Voi hyvä luoja! Chachi huokaisee.

– Kyllä, se on tyttö. Kaikki on hyvin, kätilö rauhoittelee valtoimenaan itkevää paria.

– Sinä pärjäsit niin hyvin. Olen niin ylpeä ja onnellinen. Hei pienokainen, Hildén juttelee vauvan päästyä äitinsä rinnalle.

Pariskunta kertoi tyttärensä syntymästä alun perin Instagramissa vain muutamaa tuntia synnytyksen jälkeen.

– En voi uskoa, että hän on lähes täällä. Olen ollut niin rakastunut siihen, miten vartaloni on muuttunut ja uskomattoman yllättynyt siitä, mihin olen pystynyt. Raskaus on ollut todella kaunis kokemus... jopa kaiken oksentamisen kanssa. Tule pian ulos Princess Batman. Äiti, isä ja koirat ovat valmiita, hän kirjoitti.

– Se oli 20 minuutin ponnistus, joka toi prinsessamme tähän maailmaan, ja kuusi tuntia myöhemmin kävelimme ulos sairaalasta batmobilemme luo. Rakastan teitä tytöt, nyt ja aina! Jukka Hildén iloitsi somessa.

Jukka ja Chachi Hildénin perheeseen kuuluu pienen Sophian lisäksi kaksi koiraa. Lisäksi Jukalla on kaksi lasta aiemmasta liitostaan.

Umpirakastunut pari avioitui aiemmin tänä syksynä Lapin upeissa maisemissa. Hääjuhla oli hyvin intiimi seremonia, sillä pariskunta aikoo järjestää suuremmat juhlat perheelle ja ystäville hieman myöhemmin.