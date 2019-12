HBO:n suursarjasta roolin napannut Pasi Remsu opiskeli Lontoossa, kun huomasi loppuunpalamisen olevan lähellä – aikoo vastata puhelimeensa vasta tammikuun lopussa

Töitä oli niin paljon, että oma terveys alkoi olla vaarassa.

Pasi Remsu, 44, ei tiennyt nelikymppisenä, mihin suuntaan hänen elämänsä oli menossa. Takana olivat nuoruuden päihdeongelmat, reissut maailman eri kolkkiin, baarin pitäminen Kanarialla ja saunojen rakentaminen niitä haluaville.

Mies myöntää nyt, että kaikki kokeilut, niin hyvät kuin huonot, olivat lopulta oman elämän suunnan etsimistä.

– Olin ollut aina kiinnostunut näyttelemisestä ja päädyin lopulta Lontooseen teatterikouluun. Valmistuin unelma-ammattiini Englannissa, hän kertoo.

Elämä oli mallillaan. Näyttelemisen ohessa hän rakensi uutterasti Englannissa myös saunoja. Kunnes.

– Minulla oli yhtäkkiä töitä niin paljon, että oman terveyden takia oli pakko hypätä pois oravanpyörästä, Pasi sanoo puhelimitse Sveitsistä.

Pasin hyvä ystävä Juha Tolonen oli seurannut ystävänsä vauhdikasta elämää ja päätti kutsua miehen kotiinsa rauhoittumaan. Pasi sanoo olevansa kiitollinen Juhalle. Irtiotto on hänen sanojensa mukaan auttanut.

– Ymmärsin vihdoin, että burn out on tulossa ja oli pakko lähteä Englannista. Tunsin jo olevani kuin italialainen kivitaloraunio, en saanut happea ja tajusin, että minun on otettava itselleni aikaa, hän kertoo.

Pasi sanoo ymmärtäneensä oireet, sillä hän oli käynyt samanlaisia vaiheita läpi nuoruudessaan. Silloin hän ei vielä tajunnut, mistä on kyse.

– Nyt ymmärsin. Onnekseni olen oppinut lukemaan niitä merkkejä, jolloin hiipuva burn out on lähellä. Tein jopa niin radikaalin teon, että annoin Lontoon kadulla kodittomalle puhelimeni ja taskussani olleet rahat. Mielestäni hän tarvitsi niitä minua enemmän, Pasi juttelee.

Sveitsissä oleminen on Pasia auttanut, mutta hän sanoo edelleenkin tuntevansa olonsa henkisesti huonoksi.

– Mikään työ ei ole niin tärkeä, että ihminen lamaantuu henkisesti. Terveys on ihmiselle tärkein asia. Jos et ole terve, et voi huolehtia itsestäsi tai lähimmäisistäsi, Pasi on oppinut.

Pasi aikoo matkata loppuvuodeksi kotimaisemiinsa Lappiin. Mies haluaa kulkea luonnossa sekä kuunnella metsän hiljaisuutta ja vain katsella kirkkaan lumihangen kimaltelua yhdessä perheensä ja ystäviensä kanssa.

– Näin vanhempana vuodet ovat kyllä olleet leppoisampia kuin nuorena, mutta vielä minulla on oppimista ja tekemistä itseni kanssa, Pasi sanoo. Hän kertoo sanoneensa agentilleen, että vastaa uuteen puhelimeensa tammikuun lopussa.