Näin valitset itsellesi täydelliset alusvaatteet: Miss Helsinki -kaunottaret esittelevät joulun alusasutrendit – katso sensuellit kuvat

Miss Helsinki -kaunottaret Rosanna Kulju ja Inna Tähtinen esittelevät joulun upeimmat alusasut. Asiantuntijoiden vinkeillä jokainen voi onnistua liiviostoksilla.

Pirteää punaista, kohtalokasta mustaa ja herkkää valkoista – talven juhlakausi tuo joka vuosi alusasumuodin tummanpuhuvaan syksyn odotetun piristysruiskeen.

– Pikkujoulukausi käynnistää selvästi juhlavamman ajan, joka jatkuu uuteen vuoteen asti. Se näkyy myös alusasumuodissa. Pukeutumiseen halutaan vähän ekstraa, Marjo Topi tuumaa.

Topi tietää, mistä puhuu. Alusvaateketju Changen maajohtaja on työskennellyt alusasujen parissa jo 15 vuoden ajan.

”Vähän ekstraa” voi näkyä alusasumuodissa muun muassa pyramidimallisilla olkaimilla, toppaamattomina pitsiliiveinä tai vaikka näyttävänä bodynä. Alusvaatteet voivat tänä päivänä olla myös osa juhlapukua.

– Bodyt ovat tällä hetkellä todella trendikkäitä. Koristeellisen bodyn voi yhdistää vilahtamaan vaikkapa smokkitakin tai neuleen alta.

Alusasutrendit eivät vaihdu yhtä tiuhaan tahtiin kuin vaatteissa. Sen sijaan vuodenaika vaikuttaa olennaisesti sesongin tuotteisiin ja värimaailmaan. Talvella tummempaa, kesällä vaaleampia sävyjä.

– Tällä hetkellä on huomattavissa, että push up on jäänyt taustalle ja erilaiset toppaamattomat liivit ovat kasvattaneet suosiotaan. Halutaan korostaa luonnollista poven muotoa, Topi valaisee.

Hän painottaa, että toppaamattomat ja ohuemmat pitsiliivit eivät ole ainoastaan pienirintaisille.

– Tekniikka ja materiaalit ovat kehittyneet viimeisten parinkymmenen vuoden aikana valtavasti. Ei tarvitse pelätä, vaikka olisi kookkaampi povi: laadukkaat liivit kestävät ja tukevat myös isorintaisempia kauniisti.

Myös värivalikoimat vaihtuvat usein vuodenaikojen mukaan, mutta niissäkin voi nähdä pieniä muutoksia. Muun muassa peruspunainen on viime vuosina saanut eri sävyjä burgundista sinertävänpunaiseen.

Yleisin moka alusasuostoksilla on Topin mielestä ottaa vanhasta tottumuksesta samankokoiset ja -malliset liivit. Naisilla jopa kuukautiskierto voi vaikuttaa vartalon ja rintojen rakenteeseen siihen, miten liivit juuri sillä hetkellä tuntuvat.

– Ikä on luonnollisesti suurin vaikuttaja, joka vuosi on vähän erilainen.

Samaa mieltä on myös alusvaatemyyjä Elina Ahola Funky Lady -alusvaateliikkeestä. Asiakas luulee usein tietävänsä oman kokonsa, vaikka sen selvittämien voi olla asiantuntijallekin haastavaa ilman mittoja.

– Kropan muoto muuttuu iän myötä. Hormonit, raskaudet ja pienetkin painonvaihtelut vaikuttavat liivien istuvuuteen, Ahola kertoo.

Punaisessa on nykyään paljon sävyjä.

Monet myös saattavat kavahtaa suurta kuppikokoa, ja ottavat siksi automaattisesti liian pienet liivit. Tämä on Aholan mukaan turhaa, sillä koko on vain kirjaimia.

– D- ja E-kuppia kavahdetaan, vaikka kokoja olisi K-kuppiin asti. Kun liivit ovat mukavat, oikean kokoiset ja malliset, ne tuntuvat mukavilta yllä. Liian pienet liivit puristavat, hankaavat ja saavat vain aikaan epämukavan olon.

Talven juhlapukeutumisessa vaate asettaa alusasulle ehdot. Ahola selvittää, että alusvaatteilla saadaan juhla-asuun tarvittaessa ryhtiä tai näyttävyyttä.

– Myös erilaiset kurveja muokkaavat tuotteet ovat suosittuja, unohtamatta olkaimettomia liivejä.

Suomalaiset suosivat alusvaatteissaan yleensä mustaa, joka on sekä käytännöllinen että seksikäs väri. Musta on myös yksi juhlapukeutumisen luottoväreistä.

– Ja ehdoton miesten suosikki punaisen ohella, jos lahjaksi ostettavista alusvaatteista voi jotain päätellä, Ahola naurahtaa.

Mutta käyttävät suomalaiset värejäkin. Sen sijaan erilaisten kuosien ja mallien kokeilussa voitaisiin olla rohkeampia.

– Ruotsissa käytetään hyvin neutraaleja värejä, mutta leikitellään erilaisilla kuoseilla, malleilla ja materiaaleilla. Suomessa perinteinen t-paitaliivi on ehdottomasti suosituin, mutta meillä ei vierasteta värejä.

Alusasut: Change Lingerie Suomi, Rusketus: Lashes by Lotta / Vita Liberata