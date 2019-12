Suositun kokkiohjelman kilpailijat harrastivat seksiä kesken kuvausten – kameramies ikuisti lemmenleikit salaa videolle

My Kitchen Rules -formaatti on myyty moniin maihin. Kuvassa Amerikan My Kitchen Rules -ohjelman julkkiskilpailijat.

Australialaisen My Kitchen Rules -kokkiohjelman kulisseissa kuohuu.

Suosittu My Kitchen Rules -australialaissarja on joutunut kohun keskelle, kun ohjelman osallistujia kuvattiin salaa harrastamassa seksiä.

Salakuvaaminen on Buzzfeed-sivuston mukaan tapahtunut aiemmin tänä vuonna ohjelman uusimman kauden kuvauksissa.

Buzzfeed kertoo My Kitchen Rules: The Rivals -ohjelmassa mukana olleen naisen ja miehen harrastaneen seksiä kilpailijoiden majoituspaikassa.

Aamuyöllä tapahtunut lemmenhetki keskeytyi, kun kilpailijat huomasivat ohjelman tuotantoon kuuluvan kameramiehen kuvaavan heitä salaa.

– Minulla ei ollut aavistustakaan, että kameramies oli talossa, kunnes huomasimme hänet. Narautimme miehen ja hän vannoi poistavansa kuvamateriaalin. Selvästikään hän ei tehnyt niin, nimettömänä pysyttelevä kilpailija kertoo Buzzfeedille.

Sivuston mukaan salaa kuvattua seksivideota oli levitelty ohjelmaa esittävän 7-kanavan tuotannossa. Tuotantoon kuuluvat henkilöt vahvistavat Buzzfeedille, että videota oli katsottu työajalla pitkin syksyä.

– Kuvaaja oli hiipinyt portaat alas ja piiloutunut porraskaiteen taakse kuvaamaan heitä, tuotannon lähteet kertovat.

Ohjelmassa mukana olevien kilpailijoiden kerrotaan allekirjoittaneen sopimuksen, jossa on ilmoitettu kameroiden saavan kuvata kaikissa muissa huoneissa, paitsi kilpailijoiden makuuhuoneissa.

Nimettömänä pysyttelevä kilpailija sanoo sivustolle olevansa järkyttynyt ja ahdistunut salakuvaamisesta.

– Se tuhosi minut kuukausiksi. Milloin muka tällaisten asioiden kuvaaminen on ollut osa kokkiohjelmaa? kilpailija ihmettelee.

Katso alla olevalta videolta traileri sarjan uudesta kaudesta:

Buzzfeedin mukaan ohjelmaa esittävä kanava ei ole kommentoinut kuinka moni kanavan työntekijöistä oli nähnyt videon. Kanava ei myöskään halunnut kommentoida sitä, tiesivätkö kilpailijat kameroiden kuvaavan heitä läpi yön.

Sarja on toiminut ponnahduslautana julkisuuteen monille sarjaan osallistuneille kilpailijoille. Vuonna 2018 ohjelmaan osallistuneet Stella ja Jazzey ovat nousseet suosituiksi tv-tähdiksi sarjan ansiosta.

– My Kitchen Rules: The Rivals on perheystävällinen kokkiohjelma, jota esitetään parhaaseen katseluaikaan. Kaikissa sarjaa varten tehdyissä kuvauksissa on noudatettu kilpailijoiden sopimusta, kanava kommentoi Buzzfeedille.

My Kitchen Rules -sarjaa on esitetty Australiassa vuodesta 2010 alkaen. Sarjaa juontavat julkkiskokit Pete Evans ja Manu Feildel. He ovat myös osa ohjelman tuomaristoa.

Sarjassa joukkueet pistävät pystyyn ravintolan, johon heidän on ideoitava kolmen ruokalajin illallinen.

Formaatti on myyty myös muihin maihin ja esimerkiksi Yhdysvallat, Israel, Venäjä ja Kanada esittävät tv:ssä omaa versiotaan My Kitchen Rules -sarjasta.

Ohjelman juontaja ja tuomari Manu Feidel.