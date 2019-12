Amerikan Selviytyjät-sarja joutui keskelle skandaalia – tilanne saarella eskaloitui: tuotanto teki ennennäkemättömän päätöksen

Selviytyjät-sarjan kulisseissa sattuneet välikohtaukset ovat nostaneet ilmoille monia kysymyksiä.

Yhdysvalloissa Selviytyjät-tosi-tv-ohjelmaa on tehty jo uskomattomat 39 kautta. Parhaillaan Yhdysvalloissa esitettävä 39. tuotantokausi Survivor: Island of the Idols on noussut otsikoihin kulisseissa tapahtuneiden välikohtausten vuoksi.

Viime viikolla tv-katsojat kokivat melkoisen yllätyksen, kun jakson lopussa ilmoitettiin, että kilpailija Dan Spilo on poistettu saarelta välikohtauksen takia.

Hollywoodissa agenttina työskentelevän Spilon, 48, käytös ohjelmassa oli kummastuttanut miehen kilpakumppaneita ja tv-katsojia jo aikaisemmin. Sarjan naiskilpailijat olivat kertoneet kokevansa Spilon käytöksen ahdistavana.

Kilpailijat Kellee Kim, 29, Missy Byrd, 24, ja Elizabeth Beisel, 26, kertoivat kameroille Spilon kosketelleen heitä sopimattomasti. Spilo ei ollut lopettanut käytöstään lukuisista pyynnöistä huolimatta.

– Se oli sopimatonta. En ole mikään objekti, Missy Byrd totesi ohjelmassa.

People-lehti kertoo, että Spilo sai tuotannolta huomautuksen käytöksestään. Hän myös pyysi ohjelmassa anteeksi naiskilpailijoilta.

– Suurin osa asiakkaistani on naisia ja useimmat työtoverini ovat naisia. Olen kauhuissani, jos joku on tuntenut olonsa epämukavaksi takiani. Olen todella pahoillani, Spilo sanoi ohjelmassa.

Kuvausten ulkopuolella tapahtunut toinen välikohtaus kuitenkin johti siihen, että mies oli poistettava ohjelmasta.

Ohjelman tuotannosta kerrotaan Peoplelle, että välikohtaus tapahtui koskemattomuuskisan jälkeen, kun kilpailijoita kuljetettiin veneellä takaisin kotisaarelleen.

Spilon kerrotaan kosketelleen sopimattomasti ohjelman tuotantoon kuuluvaa henkilöä. Toinen kilpailija oli todistanut välikohtausta vierestä.

– Noustessaan veneestä Spilo väitteiden mukaan kosketti tuotantoon kuuluvan naisen jalkaa. Danin mukaan kyseessä oli vahinko, mutta tuotanto ei uskonut hänen vakuuttelujaan. Tuotannosta oltiin yhteydessä Selviytyjien lakitiimiin ja tuottajat päättivät poistaa Spilon kisasta, Peoplelle kerrotaan.

”He olivat tietoisia käytöksestä”

CNN kertoo tapauksen olevan ennennäkemätön sarjan historiassa. Ketään kilpailijaa ei ole aikaisemmin poistettu sarjasta muusta kuin heidän omasta pyynnöstään tai loukkaantumisen takia.

Selviytyjiä esittävä CBS kanava on joutunut keskelle myrskyä, sillä monien tv-katsojien mielestä tuotanto ei ottanut naiskilpailijoiden kertomuksia tarpeeksi vakavasti. Kilpailija Kellee Kim on kritisoinut Twitterissä tuotannon katsoneen Spilon sikailua läpi sormien.

– He olivat tietoisia Danin käytöksestä aivan pelin alusta saakka. Kuten te fanit tiedätte, minut äänestettiin pois pelistä pian sen jälkeen, kun olin kertonut kameroille hänen käytöksestään, Kim kuvaili.

– Jakson jälkeen monet kilpakumppanini ovat pyytäneet anteeksi, mutta olen pettynyt siihen, että Dan sai jatkaa samaan malliin aivan liian kauan.

Toistaiseksi tuotanto ei ole kommentoinut tarkemmin Spilon lähtöön johtanutta välikohtausta. Mies itse on todennut amerikkalaismedialle, ettei hän saa kommentoida tapahtunutta julkisuudessa.

Sarjan juontaja Jeff Probst sanoo Entertainment Weeklyn haastattelussa tuotannon haluavan kunnioittaa ihmisten yksityisyyttä, eikä hän voi kommentoida asiaa tarkemmin.

– Dan ei ollut iloinen kuullessaan, että hän joutuu lähtemään. Hän kuitenkin rauhoittui ja oli itseasiassa hyvin kunnioittava lähtiessään saarelta, Probst sanoo lehdelle.

Jeff Probst on juontanut Selviytyjiä aivan alusta asti. Hän on myös yksi sarjan tuottajista.

Amerikkalaismedian mukaan Dan Spilon poistaminen kilpailusta muuttaa merkittävästi myös Selviytyjien finaalijaksoa. Peoplen mukaan sarjan finaali esitetään aina suorana lähetyksenä, mutta tänä vuonna jakso kuvataan etukäteen.

Tuotannon lähteet kertovat lehdelle, että yleensä rento ja hyväntuulista sanailua sisältävä finaalijakso on nyt myös huomattavasti aikaisempaa vakavampi. Spilon kerrotaan saaneen porttikiellon finaalijakson kuvauksiin ja myös monet muut kilpailijat ovat olleet epävarmoja siitä, haluavatko he osallistua kuvauksiin ollenkaan.