One Direction -tähti kyllästyi loputtomiin spekulaatioihin – täräytti paljonpuhuvan kommentin seksuaalisuudestaan

Laulaja Harry Styles puhui seksuaalisuudestaan ja sen herättämistä uteluista tuoreessa The Guardian -lehdelle antamassaan haastattelussa.

One Direction -yhtyeestä pinnalle noussut laulaja Harry Styles antoi hiljattain varsin henkilökohtaisen ja avoimen haastattelun The Guardianille. Artikkelissa Styles, 25, puhuu muun muassa urastaan, rakkaudesta ja sivuaa myös paljonpuhuttua aihetta, eli seksuaalisuuttaan.

Styles on viime vuosina nähty julkisuudessa hyvin näyttävissä asuissa. Stylesin tyyli sekä hänen hiljattain ilmestyneen sooloalbuminsa kappaleiden sanoitukset ovat kirvoittaneet huhuja siitä, että laulaja olisi mahdollisesti biseksuaali. The Guardianille antamassaan haastattelussa Styles ihmetteli, miksi ihmeessä ihmiset kyselevät hänen seksuaalisuudestaan.

– Kyse ei ole siitä, että haluaisin suojella itseäni tai istua asian päällä, koska se ei kuulu teille tai en haluaisi kertoa. Kyse on siitä, että ketä oikeasti kiinnostaa? Styles täräytti.

Styles edusti Met-gaalassa näyttävässä, mustassa pitsiasussa.

Stylesin toinen sooloalbumi Fine Line ilmestyi 13. joulukuuta. Levyn kannessa Styles poseeraa kirkkaanpinkkiin puseroon sekä leveälahkeisiin housuihin sonnustautuneena. Tuoreessa haastattelussa Styles kertoi pukeutumisensa kirvoittavan jatkuvasti kummallisia spekulaatioita hänen seksuaalisuudestaan, joita hän ei kuitenkaan allekirjoita.

– Minä vain haluan, että asiat näyttävät tietynlaisilta. En siksi, että se saisi minut näyttämään homolta, heterolta tai biseksuaalilta vaan siksi, että minusta se näyttää siistiltä, Styles selitti.

– Ja ennen kaikkea seksuaalisuus on mielestäni hauska asia. Jos ihan rehellinen olen, en ole ikinä ajatellut asiaa sen enempää, hän lisäsi.

Styles on tunnettu näyttävästä ja värikkäästä pukeutumistyylistään.

Mitä pukeutumiseen tulee, Styles kertoi pukeutuvansa vaatteisiin, jotka näyttävät hänestä hyviltä. Hän ei usko siihen, että olisi olemassa naisille tai miehille tarkoitettuja vaatteita. Hän kertoo vastustavansa käsitystä siitä, että muoti olisi yksinkertaisesti sukupuolittunutta.

– Miten naiset pukeutuvat, miten miehet pukeutuvat. Mielestäni tässä ei ole kyse siitä. Jos näen kivan paidan ja minulla sanotaan, että ”se on naisten” totean, että selvä. Haluan silti pukeutua siihen, Styles avasi ajattelutapaansa.

– Luulen, että siinä hetkessä, kun olet sinut itsesi kanssa, siitä tulee helpompaa, hän pohti.

One Directionin muodostivat Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson sekä Styles. Malik jätti yhtyeen vuonna 2015.

Yhdeksi 2000-luvun menestyneimmistä poikabändeistä noussut One Direction jättäytyi vuonna 2015 määrittelemättömän mittaiselle tauolle. Bändin jäsenet kuitenkin vannottivat faneilleen, että yhtye tekisi paluun vielä jonain päivänä. Sittemmin Styles, kuten myös kaikki muut yhtyeen jäsenet ovat kukin tahollaan luoneet uraa sooloartisteina.

Harry Styles julkaisi esikoisalbuminsa vuonna 2017 ja hänen suurimpia hittejään sooloartistina ovat muun muassa Sign of the Times, Sweet Creature sekä Light’s Up. Styles on kunnostautunut myös näyttelijänä ja hänellä oli rooli kehutussa Dunkirk-elokuvassa.