Huippusuosittu laulajatähti jäi kotiin hoitamaan syöpää sairastavaa lastaan – keikkajärjestäjiltä kylmäävä reaktio: ”Urasi oli tässä”

Kanadalaislaulaja Michael Bublé ei ollut varma palaisiko hän enää koskaan keikkalavoille.

Viimeiset pari vuotta ovat olleet huippusuositun laulaja Michael Bublén, 44, elämässä hyvin raskasta aikaa. Urallaan yli 75 miljoonaa levyä myynyt tähti ilmoitti jäävänsä tauolle vuonna 2016, kun hänen tuolloin vain 3-vuotias Noah-poikansa sairastui syöpään.

Tänä vuonna Bublé palasi parrasvaloihin noin kahden vuoden tauon jälkeen An Evening With Michael Bublé -kiertueen merkeissä. Laulaja kertoo nyt The Sunille, ettei paluu keikkalavoille ollut todellakaan mikään itsestäänselvyys.

Bublé kuvailee taustajoukkojensa suhtautuneen keikkataukoon nuivasti, sillä he uskoivat Bublén tuhoavan uransa päätöksellä.

– Monet promoottorit sanoivat minulle, että kuules Mike. Urasi voi olla tässä, laulaja muistelee.

– He sanoivat, että ihmiset unohtavat nopeasti ja jos jään tauolle, niin he siirtyvät kuuntelemaan jotain toista.

Viime vuonna laulaja kertoi haastatteluissa haluavansa lopettaa uransa, sillä lapsen sairastumisen jälkeen hänen elämänkatsomuksensa oli muuttunut täysin.

Bublén edustajat kiirehtivät toppuuttelemaan tähden eläkesuunnitelmia ja vakuuttivat, että laulaja lähtee kyllä vielä kiertueelle.

Showmiehenä tunnettu Michael Bublé on yksi maailman suosituimmista laulajista.

Laulaja toteaa The Sunille olleensa lapsensa sairastumisen jälkeen varautunut siihen, ettei hän enää koskaan palaisi musiikin pariin.

Tänä vuonna hän piti ensimmäisen konserttinsa pitkän keikkatauon jälkeen. Laulaja sanoo romahtaneensa täysin takahuoneessa onnesta ja helpotuksesta.

– Itkin kahden tunnin ajan konsertin jälkeen. Se oli aivan liian tunteellista, olin liian onnellinen. Noah voi hyvin, luojan kiitos.

Bublé on kertonut haastatteluissa perheensä hyvinvoinnin menevän kaiken muun edelle, eikä hän enää ole kiinnostunut maineesta ja mammonasta.

– En välitä p*skaakaan myynkö yhden vai 10 miljoonaa levyä. En välitä esiinnynkö klubilla vai stadionilla. Lapseni voivat hyvin ja se on ainoa asia, josta välitän, laulaja jyrähti CBS:n haastattelussa viime vuonna.

– Manageri-raukkani ei pääse kertomaan minulle listasijoituksiani, sillä lopetan puhelun heti. Minun ei tarvitse tietää tuollaisia asioita. Ne eivät ole minun hallinnassani.

Viime vuonna Bublé ilmoitti haluavansa lopettaa uransa. Tähden edustajat olivat kuitenkin toista mieltä.

Marraskuussa tv-katsojat panivat merkille Bublén muuttuneen olemuksen hänen esiintyessään Britannian X Factorissa. Monet fanit kuvailivat sosiaalisessa mediassa, ettei Bublé vaikuttanut omalta itseltään ja esiintyessään hän vaikutti poissaolevalta.

– Onkohan hänellä kaikki hyvin? Hän vaikuttaa erittäin hermostuneelta, fanit pohtivat.

Suomessa laulaja nähtiin edellisen kerran tänä syksynä, kun hän konsertoi Hartwall Arenalla 21. lokakuuta.