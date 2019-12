Poptähti Madonna, 61, kuherteli estoitta luksushotellin parvekkeella 26-vuotiaan taustatanssijansa kanssa – 23-vuotias Loudres-tytär seurasi menoa vierestä

Popin kuningatar kuvattiin läheisissä tunnelmissa taustatanssijansa kanssa luksushotellin parvekkeella.

Kaikkien poptähtien kuningatar Madonna vaikuttaa löytäneen rinnalle uuden rakkaan. Madonna, 61 vuotta, kuvattiin Miamissa parvekkeella varsin läheisissä tunnelmissa 26-vuotiaan Ahlamalik Williamsin kanssa. Williams on yksi poptähden taustatanssijoista.

Rennosti mustaan t-paitaan ja verryttelyhousuihin pukeutunut tähti oleskeli rennosti luksushotellin parvekkeella Williamsin kanssa, joka piteli käsiään muun muassa Madonnan vyötäisillä ja lantiolla.

Myöhemmin poptähti sai lähes puolet nuoremmalta tanssijalta hartiahieronnan ja suukkoja.

Samaisella parvekkeella oleskeli myös Madonnan 23-vuotias tytär Lourdes Leon Ciccone oletetun miesystävänsä kanssa. Myös he oleskelivat hyvin läheisissä tunnelmissa. Myös Madonnan tyttäret Mercy James, 13, ja seitsenvuotiaat kaksoset Stelle ja Estere, olivat paikalla hotellissa lastenhoitajan kanssa.

Sen sijaan Madonnan pojat Rocco Ritchie, 19, David Banda Mwale, 14, eivät amerikkalaismedioiden mukaan olleet paikalla.

Madonnan ja Williamsin romanssihuhut leimahtivat kesäkuussa, kun poptähti julkaisi Instagram-tilillään videon itsestään twerkkaamassa Williamsille.

The National Enquirer uutisoi lokakuussa, että parin suhde olisi ottanut vakavamman käänteen. Samalla poptähden ystävät esittivät huolensa siihen, että Madonna deittailee jatkuvasti itseään reilusti nuorempia miehiä.

– Hän ei edes vilkaise miehiä, jotka ovat yli yli puolet hänen iästään, lähteet kertoivat.

Madonnalla on pitkä historia niin itseään nuorempien miesten tapailusta. Viime vuosina hän on tapaillut muun muassa tanssija Brahim Zailbatia, Timor Steffensiä ja malli Kevin Sampaioa, jotka olivat kaikki noin puolet popin kuningatarta nuorempia.

Madonnan neljästoista studioalbumi Madame X julkaistiin kesäkuussa ja laulaja kiertää parhaillaan albumin nimeä kantavalla kiertueella Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Pariisiin huhtikuussa 2020 huipentuvan kiertueen lipunmyynti on kuitenkin takunnut.

Ehtipä popin kuningatar juhlia välissä 61-vuotispäiväänsä.

Madonna on yksi aikamme tunnetuimmista ja rakastetuimmista poptähdistä. Hän aloitti uransa tanssijana 70-luvun loppupuolella ja ensimmäisen levytyssopimuksena hän allekirjoitti vuonna 1982. Seuraavana vuonna 1983 julkaistiin hänen esikoisalbuminsa Madonna, jonka suurimpia hittejä olivat muun muassa Everybody ja Holiday.

Tämän jälkeen Madonna on tehnyt lukemattomia hittikappaleita, julkaissut 14 studioalbumia ja hänen levyjään on myyty maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa. Maailman myydyimmän naisartistin lisäksi hän on myös näyttelijä ja hän on tehnyt lukuisia rooleja elokuvissa.