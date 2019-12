Hän on uusi Miss Maailma! Kun 23-vuotias jamaikalaiskaunotar avasi suunsa kykykierroksella, yleisön leuat loksahtivat

Piers Morgan ehti jo verrata Miss Maailmaksi kruunattua Toni-Ann Singhiä Whitney Houstoniin.

Jamaikan edustaja Toni-Ann Singh, 23, myöntää olleensa shokissa, kun hänet julistettiin Lontoossa uudeksi Miss Maailmaksi.

Titteli meni Jamaikalle neljännen kerran. Seuraaville sijoille ylsivät Ranskan edustaja Ophely Mezino ja Intian edustaja Suman Rao.

– Minulla kesti hetken sanoa itselleni, että he kuuluttivat Jamaikan. He sanoivat Jamaika, Singh totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Joten se tarkoitti, että oli mentävä sinne. Se oli kuitenkin niin surrealistista. Minun oli pakko koota itseni, koska kuinka hullua se on?

Miss Maailmaksi valittu Toni-Ann Singh lauloi Whitney Houstonin hittikappaleen I Have Nothing.

Singh sai heti onnitteluhalauksen vanhemmiltaan Jahrinelta ja Bradshaw’lta. Hänellä on jo selvä visio siitä, miten hän haluaa titteliä hyödyntää.

– Haluan tehdä kestävän muutoksen. Jos puhumme naisista, sen täytyy olla jotakin, joka varmistaa, että heidän lapsillaan ja lapsenlapsillaan on erilaiset elämänarvot. Jos se on järkeenkäypää. Kyse ei ole vain muutoksen tekemisestä nyt – haluan nähdä sen muutoksen jatkuvan sukupolvien ajan, ja sitten minusta tuntuu, että olen saavuttanut jotakin.

Suomen edustaja Dana Mononen ei selviytynyt 40 parhaan joukkoon.

Jamaikalainen Toni-Ann Singhin reaktio voittoon oli paljonpuhuva.

Singh teki tuomaristoon suuren vaikutuksen esittämällä kilpailun kykyosuudessa edesmenneen laulajatähden Whitney Houstonin hittikappaleen I Have Nothing. Yleisö osoitti hänelle suosiota seisaaltaan.

– Kaunis nainen, jolla on yhtä kaunis ääni, tuomaristoon kuulunut tv-juontaja Piers Morgan hehkutti Twitterissä.

Metro-lehden mukaan Morgan suitsutti, että Singh voisi menestyä hyvin myös television kykykilpailuissa.

– Jos tulisit sellaisiin ohjelmiin ja laulaisit samalla tavalla kuin tänä iltana, olisit voinut voittaa yhden sellaisen! Sinulla on mahtava ääni. Se on whitneymäinen.

Floridan osavaltionyliopistosta valmistuneelta Singhiltä kysyttiin, mikä rooli kauneuskilpailuilla on #MeToo-liikkeen jälkeisessä maailmassa.

– On ok juhlia kauneutta ja ominaisuuksia, kuten vahvuus ja muut sellaiset. Kyse on kuitenkin paljon enemmästä. Olen solminut suhteita, oppinut asioita ja tiedän, että työtä on tehtävänä, koska nämä naiset tulivat näyttämään kauneutensa tarkoituksella, joka on muuttanut valtavasti minun elämääni. Olen muuttunut nainen tämän kokemuksen jälkeen, joten en voi mitenkään sanoa, että kyse olisi vain kauneudesta, koska se on viimeinen asia mielessäni. Rehellisesti sanottuna.

Voittajalta tiedusteltiin myös sitä, millä tavalla hän aikoo juhlia voittoaan.

– En tiedä. Ensin rukoilemme ja kiitämme Jumalaa. Ja sitten syömme paljon kakkua.

Kaikki kilpailijat lavalla Lontoossa.

Toni-Ann Singh poseeraa kilpailun muiden kärkinaisten kanssa.

Tv-juontaja Piers Morgan haastatteli voittajaa tuoreeltaan.

Vanhemmat riensivät onnittelemaan tytärtään voiton ratkettua.