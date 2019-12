Ilkeistä vitseistään tunnettu Ricky Gervais juontaa Golden Globe -gaalan jo viidettä kertaa – lupaa jälleen sanoa mitä huvittaa: ”Minun pitää vain kertoa asianajajalleni…”

Golden Globe -gaala järjestetään jo 77. kerran.

Koomikko ja näyttelijä Ricky Gervais palaa juontamaan Golden Globe -gaalaa ensi tammikuussa.

Kerta on jo viides, joka gaalan ehdoton ennätys. Gervais on nähty lavalla tätä ennen 2010, 2011, 2012 ja 2016.

Ja jokaisella kerralla Gervais on suututtanut jonkun Hollywood-tähden omintatakeisella huumorillaan.

Näin käynee myös ensi vuonna.

– Kuten tavallista, koskaan ei voi tietää, mitä hän tekee, gaalan videomainoksessa lupaillaan.

Gervais vieraili The Graham Norton Show’ssa ja kertoi, ettei varsinaisesti harjoittele tai paljasta juttujaan etukäteen.

– Sanon, mitä haluan. Ei minun tarvitse harjoitella. Gaalan väen mukaan se on ihan ok. Minun pitää vain kertoa asianajajalleni mitä aion sanoa, ennen kuin menen lavalle, Gervais vitsaili.

Vuonna 2012 Gervais vertasi Golden Globe -gaalaa ja Oscar-gaalaa Kim Kardashianiin ja Kate Middletoniin.

– Golden Globet ovat Oscareihin verrattuna kuin Kim Kardashian verrattuna Kate Middletoniin: hieman äänekkäämmät, juntimmat, enemmän humalassa sekä helpommin ostettavissa, Gervais vitsaili

Viime kerralla Gervais aloitti suorastaan syleilemällä pahan pojan mainettaan ja viittaamalla aiempina vuosina saamaansa kritiikkiin ja haukkuihin saapuessaan tervehtimään yleisöä.

– Pää kiinni, senkin ällöttävä, pillereitä popsiva, seksuaalisesti poikkeava pohjasakan edustaja, Gervais sanoi tullessaan tervehtimään yleisöä.

– Aion vetää tämän monologin ja mennä sitten piiloon. Edes Sean Penn ei löydä minua... senkin vasikka, hän jatkoi viitaten näyttelijä Pennin salaiseen tapaamiseen sittemmin kiinni otetun huumeparoni El Chapon kanssa.

Ja tämä oli vasta alkua.

– Olette maailmanlaajuisia megatähtiä ja uskomattoman lahjakkaita. Useimmat teistä. Jotkut teistä vain menivät hyviin naimisiin. Tiedätte keitä olette. Me kaikki tiedämme, Gervais ”kehui”.

Sukupuolensa korjanneesta ja kuolonkolarissa mukana olleesta Caitlyn Jenneristä:

– Aion olla kiltti tänä iltana. Olen muuttunut – en tosin yhtä paljon kuin Bruce Jenner. Tietenkään. Nykyään siis Caitlyn Jenner. Mikä vuosi hänellä onkaan ollut! Hänestä tuli kaikkien transihmisten roolimalli, kun hän näytti suurta rohkeutta kaataessaan muureja ja tuhotessaan stereotypioita. Hän ei tehnyt kovin paljon naisautoilijoiden hyväksi. Mutta kaikkeahan ei voi saada. Ei samaan aikaan.

Elokuvatähtien egoista ja palkintoraadista, osa 1:

– Yksi julkaisu kirjoitti, että koska juonnan tänä vuonna, jotkut filmitähdet pysyvät poissa, koska pelkäävät pilkkaa. Niin kuin muka elokuvatähdet missaisivat mahdollisuuden saada Golden Globe -palkinto – etenkin, jos heidän elokuvayhtiönsä on jo maksanut siitä.

Ohjaaja Roman Polanskista, joka pysyttelee poissa Yhdysvalloista välttääkseen syytteet vuonna 1977 tapahtuneesta alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä:

– Upea Spotlight on ehdolla. Katolinen kirkko on raivoissaan elokuvasta, koska se paljastaa, että viisi prosenttia kaikista heidän papeistaan on toistuvasti ahdistellut lapsia ja ovat silti saaneet jatkaa työtään ilman rangaistuksia. Roman Polanski sanoi elokuvaa ”kaikkien aikojen parhaaksi treffileffaksi.”

Tasa-arvoisesta palkkauksesta:

– Jennifer Lawrence nousi otsikoihin, kun hän vaati Hollywoodiin palkkatasa-arvoa. Hän sai valtavasti tukea asialleen kaikkialta. Hoitajat marssivat kaduilla ja tehdastyöläiset sanoivat: ”Kuinka helvetissä 25-vuotias pystyy elämään 52 miljoonalla dollarille?!” Mutta vitsailu sikseen. Tietenkin naisten pitää saada sama palkka kuin miesten samasta työstä. Ja minä haluan nyt kertoa, että minulle maksetaan tismalleen yhtä paljon kuin Tina Fey ja Amy Pohler saivat viime vuonna. Tiedän kyllä, että heitä oli kaksi, mutta ei ole minun vikani että he halusivat jakaa rahat.

Matt Damonista ja Ben Afflekista:

– Seuraava esittelijä on hillittömän komedian, Yksin Marsissa, tähti. Hän on ainoa henkilö, jolle Ben Affleck ei ole ollut uskoton. Tervetuloa, Matt Damon!

Gervais lisäksi piikitteli, että jopa Schindlerin lista oli hauskempi komedia kuin Yksin Marsissa.

Presidentiksi pyrkivästä Donald Trumpista esitellessään latinotaustaiset näyttelijät Eva Longorian ja America Ferreran:

– Kaksi ihmistä, joiden karkottamista teidän tuleva presidenttinne, Donald Trump, ei malttaisi odottaa.

Huonoista elokuvien nimistä:

– Joy ja Trainwreck: Ei, ne eivät ole Charlie Sheenin kaksi lempihuoraa. He ovat seuraavien esittelijöiden, Amy Schumerin ja Jennifer Lawrencen, elokuvat.

Elokuvatähtien egoista ja palkintoraadista, osa 2:

– Muista, jos voitat tänään, kukaan ei välitä palkinnosta yhtä paljon kuin sinä. Älä tunteile, se on noloa. Palkinto on, ei pahalla, arvoton. Se on vain metallin pala, jonka jotkut mukavat, vanhat ja sekaisin olevat journalistit halusivat antaa sinulle, jotta he voisivat tavata sinut ja ottaa selfien kanssasi. Itse olen voittanut kolme Golden Globea, Yksi on ovistopparina, toisella lyön murtovarkaita. Kolmatta pidän sänkyni vieressä, eikä sillä ole väliä miksi... se nyt vaan on oikean muotoinen ja kokoinen... Jotta asia tulisi selväksi: Tämä oli vitsi minusta tunkemassa voittamaani Golden Globea takapuoleeni.

Näyttelijä Mel Gibsonista, jota hän tylytti rajusti myös vuoden 2010 gaalassa:

– On kiusallista joutua esittelemään hänet jälleen. Tämä on varmasti kiusallista meille molemmille... Olen hieman pahoillani tapahtuneesta. Mel on unohtanut asian ilmeisesti kokonaan, sitä juominen saa aikaan. Haluan sanoa jotakin mukavaa Melistä ennen kuin hän tulee lavalle: Eli, ottaisin tänä iltana mieluummin drinkin hänen kanssaan hänen hotellihuoneessaan kuin Bill Cosbyn.

Mel Gibson napautti takaisin Gervaisille:

– Onpa mukava nähdä kolmen vuoden välein. Se muistuttaa minua menemään paksusuolentähystykseen.