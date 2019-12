Ellinoora tekee musiikkia yhdessä pitkäaikaisen tuottajapuolisonsa kanssa – ”Meillä on hyvä meininki”

Ellinoora jännitti Emma-ehdokkuuksia yhdessä puolisonsa, musiikkituottaja Samuli Sirviön kanssa.

Ellinoora, 25, jännitti Emma-ehdokkuuksien julkistamista.

– Puntti tutisi odottaessa. Muistan pikkuisen Ellinooran, joka kotona Oulussa katsoi Emma-gaalaa. Ja nyt olen itse mukana. Olen kova jännittäjä, mutta onhan tämä hienoa, Ellinoora tuumii.

Ellinoora pokkasi kokonaiset viisi Emma-ehdokkuutta. Palkinnot jaetaan helmikuussa järjestettävässä Emma-Gaalassa.

Ei olisi tarvinnut hermoilla, sillä Vaaleanpunainen vallankumous -albumin myötä ropisi viisi ehdokkuutta. Ellinoora tekee musiikkia yhdessä pitkäaikaisen puolisonsa, musiikkituottaja Samuli Sirviön kanssa. Sirviö ei ollut paikalla julkistuksessa, vaikka osa menestyksestä kuuluu myös hänelle.

– Meillä on hyvä meininki. Kun toinen on samalla alalla, on myös ymmärrystä tätä työtä kohtaan. Ehdokkuuksia saatetaan juhlia katsomalla yhdessä Harry Potteria, joka meillä on kesken.

Ellinoora edusti Emma-gaalassa vuosi sitten näyttävässä vaaleanpunaisessa iltapuvussa.

Viidestä ehdokkuudesta jokainen on mieluisa.

– Kun on kuitenkin aika kompromissittomasti tehnyt omaa asiaansa, Vuoden popalbumi -kategorian ehdokkuudesta tulee olo, ettei tarvitse muuttua. Vuoden Live kertoo siitä, että kannatti koristella keikkapaikkoja, vaikka ensin vähän pelkäsinkin, että meneeköhän homma överiksi, Ellinoora miettii.