Colin Firth erosi Livia-vaimostaan 22 vuoden avioliiton jälkeen: taustalla erikoinen pettämisskandaali – italialaistoimittaja vainosi pariskuntaa

Colin Firth eroaa Livia-vaimostaan 22 vuoden avioliiton jälkeen.

Näyttelijä Colin Firth, 59, on eronnut italialaisesta vaimostaan Liviasta, 50, 22 vuoden avioliiton jälkeen, uutisoivat muun muassa People ja Daily Mail.

– Colin ja Livia Firth ovat eronneet. He pysyvät läheisinä ystävinä ja pitävät yhtä lastensa takia, kirjoittaa parin edustaja tiedotteessaan.

Peoplen saamassa tiedotteessa Colin ja Livia pyytävät rauhaa käsitellä eroa ja painottavat, etteivät tule kommentoimaan asiaa tämän enempää.

Parilla on kaksi yhteistä poikaa. Vanhempi poika Luca on 18-vuotias, kun taas kuopus Matteolla on ikää 16 vuotta.

Pariskunta erosi kaksi vuotta sen jälkeen, kun Livia paljasti, että hänellä oli salasuhde toiseen mieheen. Maaliskuussa 2018 uutisoitiin, että Livialla oli 11 kuukauden suhde italialaiseen toimittajaan. Pari asui erillään vuosina 2015 ja 2016.

Livia syytti myöhemmin ex-rakastaan toimittaja Marco Brancacciaa, 55, vainoamisesta. Brancaccia kiisti syytteet.

– Muutamia vuosia sitten Colin ja Livia tekivät yhdessä päätöksen asumuserosta. Sinä aikana Livia alkoi olla tekemisissä entisen ystävänsä herra Brancaccian kanssa. Firthit ovat sittemmin palanneet yhteen, kirjoitti pari kohun aikaan tiedotteessaan.

Italian poliisi tutki Brancaccian toimia vuonna 2017. Livia syytti toimittajaa ”häirintäkampanjasta”, jonka mies kiisti.

– Totta on, että Livia ja minä olemme tunteneet toisemme nuoruudesta asti. Vuonna 2015-2016 meillä oli 11 kuukauden pituinen rakkaussuhde, Brancaccia kertoi People lehdelle vuonna 2018.

– Suhde päättyi kesäkuussa 2016, enkä sen jälkeen ole soittanut hänelle. Lähetin hänelle kaksi Whatsapp-viestiä. Yhden syntymäpäiväonnittelun ja yhden sähköpostin Colinille, jota todella kadun, Brancaccia kertoi.

Brancacciaa syytettiin toukokuussa 2018 vainoamisesta, kun viranomaiset löysivät hänen puhelimestaan siihen viittaavia sähköpostiviestejä. Tapaus kuitenkin sovittiin oikeuden ulkopuolella heinäkuussa 2018.

Colin ja Livia menivät naimisiin vuonna 1997. He tapasivat ensimmäisen kerran vuonna 1996 BBC:n Nortromo-sarjan kuvauspaikalla. He muuttivat Italiaan ja saivat yhdessä kaksi poikaa. Firth on saanut italian kansalaisuuden.