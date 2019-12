Trump pilkkasi Thunbergia, ja amerikkalaiskoomikot heittäytyivät hävyttömiksi: ”Ehkä tämä on tapa, jolla Greta Thunberg pelastaa maailman”

Koomikot pilkkasivat presidenttiä armotta hänen hyökkäyksestään.

Greta Thunbergin valinta Time-lehden vuoden henkilöksi poltti Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin päreet. Trump oli yksi Thunbergille hävinneistä ehdokkaista.

Kun näyttelijä Roma Downey onnitteli Thunbergia, 16, twitterissä, Trump vastasi twiittiin ivallisesti:

– Naurettavaa. Gretan täytyy työstää vihanhallinnan ongelmiaan ja sen jälkeen mennä katsomaan hyvää vanhaa elokuvaa ystävän kanssa. Chill Greta, chill!

Guardian raportoi, kuinka amerikkalaiset koomikot möyhensivät torstai-iltana Trumpia twiitistä perusteellisesti.

– Näin sanoo hikinen vanha mies, joka on vihainen lehdelle, koska he eivät panneet häntä sen kanteen, Jimmy Kimmel totesi.

Kimmel huomautti, että Roma Downey on Diili-ohjelman tuottajan Mark Burnettin vaimo. Trump esiintyi ohjelmassa 15 tuotantokauden ajan.

– Emme ole toistaiseksi saaneet yhtään raakamateriaalia ohjelmasta. Jos Trump aloittaa sodan Burnettin vaimon kanssa, Mark Burnett saattaa vahingossa päästää materiaalin ulos. Sitten saame kaiken editoimattoman videon kuka tietää mistä, Kimmel maalaili.

– Trump murskaamassa flunssalääkettä ja imemässä sitä sieraimiinsa neuvotteluhuoneen pöydältä, ehkä lyömässä poikaansa Don junioria naamaan, vetämässä peniksensä housuistaan samalla pakottaen Meatloafin sanomaan, kuinka paksu se on.

– Kaikki tuo materiaali tulee julki, ja ehkä se on tapa, jolla Greta Thunberg pelastaa maailman.

Daily Show’n juontaja Trevor Noah huomautti, että Trumpilla ei ole ilmeisesti parempaa tekemistä kuin riidan hakeminen lasten kanssa.

– Come on, Yhdysvaltojen presidentti on Twitterissä kiusaamassa teini-ikäistä tyttöä. Yrittäkää kuvitella kuka tahansa toinen presidentti tekemässä jotain vastaavaa. Kuvitelkaa, että Franklin Delano Rosevelt hyökkää radiopuheessaan Shirley Templeä vastaan: ”Hyvät kansalaiset, tämä pikku tyttö ei osaa tanssia paskan vertaa!”