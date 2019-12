Tuore Miss Helsinki törmäsi häikäilemättömään julkaisuun Facebookissa voittonsa jälkeen – kaunottaren vastaus sai kirjoittajalle jauhot suuhun

Inna Tähtinen kruunattiin Miss Helsingiksi reilu kuukausi sitten. Sen jälkeinen aika ei ole ollut helpoimmasta päästä: ”Olen joutunut miettimään, mitä ihmiset haluavat musta”

– Haipakkaa. Se olisi varmaankin paras sana kuvaamaan tätä kaikkea. On ollut tosi kiireistä, mutta tekeminen on silti mieluista, tuore Miss Helsinki Inna Tähtinen tuumaa pitkän kuvauspäivän jälkeen.

Inna, 20 vuotta, kertoo kilpailun muuttaneen hänen elämäänsä monin tavoin. Lähipiiristä tuli läheisempi, sosiaaliseen mediaan tulvi seuraajia. Arjen täyttivät ravintolatöiden lisäksi erilaiset promootiotyöt, kuvaukset ja haastattelut. Kaiken yhdistäminen on välillä haastavaa, joskus uuvuttavaakin.

– Mutta en mä halua valittaa. Moni ottaisi varmasti mielellään mun paikan.

Miss Helsinki -kilpailun voitto oli Innalle todellinen yllätys. Jo pelkästään siksi, että edes hänen ystävänsä eivät uskoneet hänen menestykseensä. Se ilmoitettiin suoraan.

– Kun olin vielä kiertueella, tutut ja kaverit tulivat sanomaan minulle, että kuka voittaa ja kuka tulee toiseksi. Että olisin ehkä kolmas. Mulla ei ollut oikeasti kauhean montaa ihmistä, jotka olisivat uskoneet voittoon.

Kun voitto lopulta napsahti, samaiset kaverit olivat heti onnittelemassa. Kaikki halusivat olla tekemisissä tuoreen missin kanssa.

– Olen joutunut miettimään, että miksi he haluavat olla mun kanssa, tai oikeastaan mitä ihmiset haluavat musta. En tarvitse paljoa ihmisiä ympärilleni, mutta tarvitsen sellaisia ihmisiä, joihin voin luottaa.

Ylipäänsä Inna haluaisi, että naiset arvostaisivat toisiaan enemmän. Hän viihtyy alusasuissa, mutta haluaisi lopettaa erilaisten kehojen vertailun ja arvostelun.

– Uskon, että muiden arvostelun taustalla on omaa epävarmuutta. Tiedän olevani hyvässä kunnossa ja mielestäni kaikkien pitäisi hyväksyä itsensä sellaisena kuin he ovat. Kaikilla on myös oikeus tehdä omalla kehollaan mitä haluaa, oli sitten minkä mallinen, näköinen, värinen tahansa.

Itsevarmuus välittyy Innan mukaan myös kuvauksissa. Erityisesti silloin, kun poseeraa alusvaatteissa.

– Se oli oikeastaan kivaa, kun oli päässyt harjoittelemaan poseeraamista. Alan olemaan aika konkari, hän naurahtaa.

Inna kertoo harrastavansa tavoitteellista salitreeniä. Valmentaja ja päätös bikini fitness -kisoihin lähtemisestä oli jo tehty, kun voitto Miss Helsinki -kilpailusta napsahti. Hän päätti siirtää tavoitetta tulevaisuuteen, jotta voisi keskittyä missivuoteen täysillä.

– Suurin positiivinen vaikutus treenillä on päähän ja mielialaan, mutta olen aina myös ihaillut vähän lihaksekkaampaa naisvartaloa.

Vaikka Inna on ehtinyt olemaan Miss Helsinkinä vasta reilun kuukauden, hän on jo törmännyt julkisuuden varjopuoliin. Tuore missi huomasi pian voittonsa jälkeen Facebookin Naistenhuone-ryhmässä julkaisun itsestään, jossa hänen ulkonäköään arvosteltiin.

– Julkaisu koski sitä, että olin ottanut huulitäytteitä. Se oli ihmisten mielestä ilmeisesti katastrofi. Kommentoin siihen sitten suoraan, että kiitos mielipiteestäsi, olen edelleen samaa mieltä enkä ottaisi sanojani takaisin, vaikka voisin.

– Olen sitä mieltä, että riitin silloin ja että riitän myös nyt. Se on tätä päivää eikä tee minusta vähempää, eikä varsinkaan anna muille syitä arvostella minua.

Alusasut: Change Lingerie Suomi, Rusketus: Lashes by Lotta / Vita Liberata