Riina-Maija Palander kertoo nyt perheensä käsittämättömästä kuviosta

Palanderien elämä on ollut viimeisen vuoden aikana varsin vauhdikasta.

Riina-Maija Palander muutti vuosi sitten rohkeasti ulkonäköään. Ulkoinen muutos kertoi siitä, että myös sisällä myllersi. Viime vuosiin on sisältynyt kipuilua ja oman itsensä etsimistä.

Riina-Maija Palanderin, 42, elämä on yleensä vauhdikasta, mutta viime aikoina touhua on riittänyt tavallistakin enemmän. Palandereilla on neljä asuntoa, mutta varsinaista kotia ei juuri nyt oikein missään. Tarkoitus olisi suunnata Tornioon, mutta käytännön syyt ovat hidastaneet sinne siirtymistä.

– Olemme kirjoilla Torniossa, mutta töiden takia on pitänyt asua muualla. Emme me koko ajan muuta, vaan liikumme vain eri kotiemme välillä. Kun joku viettää kesäkuukaudet kesämökillään, eihän silloin sanota, että hän muuttaa kesämökilleen, Riina muistuttaa.

Palandereiden kesäpaikat sijaitsevat Virossa ja Rivieralla. Ja niissä saatetaan olla muutenkin kuin kesällä. Neljäs asunto on tällä hetkellä Helsingin keskustassa, jossa yksiö toimii tarvittaessa yöpymispaikkana.

Riina-Maija vuosimallia 2019!

Kuluvan vuoden aikana monet asiat ovat taas muuttuneet. Viime jouluaaton perhe vietti muuttorekassa Puolassa matkalla Rivieran-kodista Viron-maatilalle. Riina aloitti vuoden alussa työt myyntipäällikkönä ja kodiksi hankittiin vuokra-asunto läheltä työpaikkaa Vantaalta. Kun Riina lopetti kesän jälkeen yrityksessä, myös asunnosta luovuttiin.

Liikunnallinen kaunotar huomasi, ettei istumatyö sovi hänelle.

– Tunsin olevani kuin tönkkösuolattu silli istuessani koko kevään koneella. Keho jumittui ja tuli selkä- ja hartiakipuja. Tuntui kuin kasvoihinkin olisi tullut kymmenen vuotta lisää, kun tuijotin koko ajan päätettä.

Kun fyysinen kunto heikkeni, Riina alkoi voida huonosti myös henkisesti.

– Pakko myöntää, että olin kuvitellut toimistotyön olevan helpompaa, mutta se olikin hyvin kuluttavaa. Nostan hattua kaikille, jotka jaksavat työskennellä päätteellä päivät pitkät.

Heti istumatyön loputtua katosivat selkä- ja hartiavaivat. Nyt taas mieli on avoin uusille hommille. Varsinkin tv-työt kiinnostavat, koska ne yleensä kestävät vain rajatun ajan.

– Minulla on kyltymätöntä uteliaisuutta elämää kohtaan. Haluan aina kokea uutta.

Torniossa joenrannalla sijaitsee Kalle Palanderin reilut kymmenen vuotta sitten rakennuttama upea omakotitalo.

– Siellä olisi kiva asua, mutta sitä ei voi tehdä ennen kuin löydämme Viroon luotettavan henkilön pyörittämään maatilaa. Käyn nyt siellä viikoittain huolehtimassa kaikesta.

Tilalla asuvat Riinan kuusi hevosta ja ponia, kaksi kissaa ja osa viidestä koirasta. Viroon pitäisi löytyä tilanhoitaja ja Torniosta tarvittaisiin töitä Riinalle.

– En voi vain huvikseni siirtää koko tätä poppoota sinne, koska kulut hevosrekkoineen ovat melkoiset. Uskon, että Torniossa olisi sopivaa työtä, mutta sen pitäisi ensin varmistua.

Riinan esikoinen Pyry on aikuinen eikä enää asu muun perheen kanssa. Hän on suuntaamassa isänsä suvun viitoittamalle diplomaattiselle uralle. Riinan ja Kallen yhteisistä lapsista vanhin Oda-Sofia lähestyy teini-ikää, kaksoset Mona-Lisa ja Romeo ovat seitsemänvuotiaat. Lapset ovat käyneet ulkomailla asuville lapsille tarkoitettua nettikoulua. Nyt viime viikkoina he ovat käyneet koulua Helsingin keskustassa.

– Heille tekee hyvää olla vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Kaksoset ovat hyvin hitsautuneita yhteen, joten koulussa heitä laitetaan eri ryhmiin.

Riinan mukaan kaksoset ovat kopiot vanhemmistaan.

– Mona-Lisa on ihan minun pienoisolentoni ja Romeo on kuin Kalle.

Palanderit ovat olleet naimisissa vuodesta 2007. Kuva kolmen vuoden takaa.

Riina muutti ulkonäköään keväällä 2018 leikkauttamalla vaaleat hiuksensa nykyiseen mustansävyiseen, lyhyempään malliin.

– En tunnistanut peilissä näkyvää blondia prinsessaa omaksi itsekseni, Riina tunnustaa.

Ulkoinen muutos kertoi siitä, että myös sisällä myllersi. Viime vuosiin sisältyy kipuilua ja oman itsen etsimistä.

– Urheilijan vaimona sitä jää varjoon, on kuin näkymätön. Kun siihen lisäsi pikkulapsiarjen, niin hukkasin minuuteni, oman sisäisen itseni. Voimavarat menivät lasten kanssa.

Vahvana persoonana Riinan ei ollut helppoa uskoa, että hänelle kävi niin.

– Minuutensa hukkaamista voi pitää heikkoutena, mutta en häpeä sitä. Olen tehnyt valtavasti töitä eheyttääkseni itseäni. Olen ollut aina vahva ja nyt olen entistä vahvempi, mutta antanut itselleni luvan olla myös herkkä.

Oma kehitys heijastuu myös parisuhteeseen.

– En enää anna kohdella itseäni miten vain. Tein liian pitkään sitä, etten kertonut, miltä minusta tuntuu. Nielin kaiken. Olen vasta hiljattain oppinut sanomaan selvemmin oman tahtoni.

Ja aviomieskin on ruvennut kuuntelemaan.

– Kalle on alkanut pikkuhiljaa oppia, Riina nauraa.

Tältä Riina-Maija näytti vielä vuonna 2016.

Nelikymppisenä aletaan usein miettiä omaa elämäntilannetta.

– Niin minäkin olen tehnyt. Olemme kumpikin Kallen kanssa kipinöiviä ja leimahdamme helposti, mutta myös parisuhteessa on tapahtunut puolin ja toisin aikuistumista.

Riina on mukana ensi vuoden puolella tv-ruudussa esitettävässä Farmi-ohjelmassa. Kun hän oli ohjelman kuvauksissa, Kalle joutui hoitamaan perheen yksin.

– Hän sanoi tajunneensa, kuinka rankkaa oli olla ilman minua. Kalle joutui ottamaan vastuun kaikesta, mitä minä yleensä teen, Riina kertoo.

– Olisimme voineet Kallen kanssa panna lusikat jakoon monta kertaa, mutta joku meitä pitää yhdessä. Myös vahva fyysinen vetovoima toimii edelleen.

Yliopistoissa Tartossa, Nizzassa ja Melbournessa opiskellut Riina paljastaa aikovansa jatkaa opiskelua.

Hän suunnittelee suorittavansa Tallinnan Taideakatemiassa sisustusarkkitehdin tutkinnon.

– Tarkoitus on aloittaa ensi syksynä. Haluan erikoistua historiallisten kohteiden kunnostukseen.

Lopputyön voisi tehdä omasta kartanosta Virossa.

– Olen sisustanut kartanon hotellipuolen ja tehnyt sisustuksia myös muille, mutta haluan hankkia työhön myös koulutuksen.

Aviomies opiskelee ammattivalmentajaksi.

– Hänen paikkansa on alppihiihdossa. Kalle on edelleen tietotaidossaan alan huippuja. Olemme valmiita muuttamaan Keski-Eurooppaan, mikäli Kallelle tulisi valmentajapesti siellä jossain, Riina toteaa.