Muistatko teinityttöjä villinneen Lovexin? Tältä laulaja Theon näyttää nykyään – teki todellisen täyskäännöksen

Lovexin laulaja Torsti Mäkinen eli vielä 10 vuotta sitten villiä rocktähden elämää. Sen jälkeen hän teki todellisen täyskäännöksen.

Ei siitä ole kuin kymmenisen vuotta, kun Torsti Mäkinen keräsi katseita siellä täällä liikkuessaan, erityisesti naisväen suunnalta. Tähdet hänen päänsä yllä tuikkivat.

– Olihan se jotenkin kummallista, että kun menin vaikkapa Siwaan, niin huomasin ihmisten pysähtyvän ja tuijottavan. Tai kun kävin ostamassa hampurilaisia, nimmari piti raapustaa jopa kassaneidille, Mäkinen, 37, kertoo nyt.

Taitelijanimeä Theon käyttänyt Mäkinen tunnettiin melodista, englanninkielistä rokkia soittaneen Lovexin laulusolistina.

Hämeenkyrössä 2002 perustettua bändiä verrattiin tuolloin usein HIM- ja Negative-yhtyeisiin, ja yksi sen suurimmista hittikappaleista on Guardian Angel.

Näin Lovex poseerasi vuonna 2007.

Mäkinen vietti railakasta rokkitähden elämää, eikä vain Suomessa, vaan suosiota riitti Saksassa ja Japanissa asti.

– Nyt siitä suosiosta ei kyllä ole paljon jäljellä, hyvä jos mitään, Mäkinen sanoo hymähdellen puusepänverstaalla Kangasalla.

Maailma Mäkisen ympärillä on muuttunut. Miten hän riisui itsensä tähtikaavusta ja pukeutui taviksen haalareihin?

Lovexin perustajajäsenet Vivian (Risto Katajisto), Sammy (Sami Saarela) ja Jason (Timo Karlsson) kutsuivat vuonna 2004 keulahahmokseen Torsti Mäkisen, joka halusi taiteilijanimellään viestiä miehistä alkuvoimaa.

Theon on kombo sanoista The ja One, ja sillä hän viittaa horoskooppinsa leijonan pullistelevaan luonteeseen.

Avoliitossa asuva Torsti Mäkinen elää nykyään tavallista arkea.

– Kun mua kysyttiin bändiin, sanoin että en varmana tule. Mun mielestä bändin nimi kuulosti niin hirveältä, Mäkinen muistelee.

– No, aika pian mä sitten hellyin. Tykästyin oitis bändin musiikkiin.

Mäkinen alkoi tehdä biisejä bändille. Lovexin ensimmäinen studioalbumi Divine Insanity ilmestyi 2006 ja nousi ryminällä virallisten albumilistojen kärkisijoille. Viimeisimmän studioalbuminsa yhtye julkaisi 2013, ja toistaiseksi viimeisimmät keikkansa se teki 2016.

Rokkitähteyteen kuuluivat myös rokkitähteyden lieveilmiöt. Alkoholia kului ja naisiakin kuulemma kaatui.

– Studiolta tyhjät kaljatölkit piti usein kuljettaa jätesäkeissä ulos ja maistui se ”bisse” myös keikkamatkoilla, joita teimme kiireisimpänä vuotenamme noin sata. Oli aina sellainen luokkaretkimäinen fiilis, kun pääsi poikien kanssa tien päälle.

Pesti Lovexin laulajana nosti Torsti Mäkisen supersuosioon. Kuva vuodelta 2007.

– Niitä naiskikkailuja oli kuitenkin loppujen lopuksi aika vähän. Suosio tuntui kieltämättä hyvältä, mutta jotenkin tuntuu, että olimme rokkitähdiksi liian kilttejä, hän näkee.

Keikkatahti hiipui pian kuluvan vuosikymmenen alun jälkeen. Oli aika uusien pölyjen.

Kahdeksan viime vuotta Mäkinen on toiminut puuseppäyrittäjänä keskittyen ennen kaikkea erilaisten kalusteiden suunnitteluun ja valmistamiseen.

– Lovex-aikoina kaipasin jotain intohimomaista juttua musan rinnalle, ja niin mä sitten yhtenä päivänä löysin itseni opiskelemasta puusepäksi Hervannan ammattikoulun iltalinjalla, aiemmin Tampereen yliopistossa aluetiedettä opiskellut Mäkinen kertoo.

Pian Mäkinen alkoi nikkaroida kalusteita kotiinsa, eikä aikaakaan kun hänen kerrostalohuoneistonsa olohuone oli alati pölyn peitossa. Ensimmäisenä omakätisenä työnään tamperelainen valmisti sängynpäädyn.

Torsti Mäkinen on löytänyt uuden intohimonsa puusepän ammatista.

Viime vuodet Mäkinen on keskittynyt kotimaisten design-kalusteiden luontiin, ja hänen töitään on hankittu muun muassa paikalliseen Torni-hotelliin.

– Suunnittelen ja valmistan oikeastaan kaikenlaisia design-tuotteita, ruokapöydistä hyllyihin. Erityisesti suunnittelupuoli innostaa, siinä on paljon samaa kuin biisien tekemisessä, hän katsoo.

Avoliitossa viisi viime vuotta elänyt Mäkinen sanoi jokunen vuosi sitten Ylen haastattelussa, että ”hänellä nousi kusi päähän tarha-aikoina, kun tytöt juoksivat perässä pusuliigassa”.

– Joo, siitä asti mä olen ollut leijä äijä, Mäkinen tokaisee nauraen.

– Ei vaan, siis mä viihdyn mainiosti taviksena. Arkeni on töiden ja parisuhteiden lomassa harvinaisen rauhallista. Kohta taas päässee onneksi hiihtämään ”murtsikkaa”, joten ei mitään valittamista.

Torsti Mäkisen päivät kuluvat nykyään Kangasalla sijaitsevalla puusepänverstaalla.

Kun oikein puristaa, mies myöntää kaipaavansa joitakin musiikkitähteyden piirteitä. Lovex ei hänen mukaansa ole vielä pystyttänyt itselleen hautakiveä, vaan on edelleen ”määrittelemättömällä tauolla”.

– Keikkatarjouksia saimme tänäkin syksynä, mutta ainakaan vielä aika ei ollut kypsä paluuseemme, hän linjaa verstaallaan, puusepänhaalareihin sonnustautuneena.

– Ja kyllä siinä tähteydessä oli ehdottomasti hyviäkin puolia. On mulla muuten nytkin kaljaa tuolla jääkaapissa. Maistuisiko toimittajalle kenties?