Helmi-Leena Nummela vahvistaa AL:ssä suhteensa Roope Salmiseen: ”Ei ole uusi asia, että ihmiset alan sisällä rakastuvat keskenään”

Näyttelijä Helmi-Leena Nummela kertoo Aamulehdessä Roope Salmisen olevan hänen avopuolisonsa.

Nummela kertoo nyt Aamulehden tuoreessa haastattelussa nykyisestä elämäntilanteestaan ja urastaan näyttelijänä.

Nummela vahvistaa haastattelussa Roope Salmisen olevan hänen avopuolisonsa. Pariskunta siis asuu saman katon alla.

Nummela kertoo Aamulehdelle, että kuuluisan puolison Roope Salmisen myötä julkisuuteen on tullut uusi ulottuvuus. ”Putous-parin” pienimpiäkin liikahduksia seurataan silmä kovana.

Lisäksi Salmisen suku on erittäin tunnettu. Roope Salmisen äiti on näyttelijä Minna Turunen, isoisä visailumies Reijo Salminen ja tätinsä näyttelijä-koomikko Krisse Salminen.

Näyttelijä Eppu Salminen on Nummelan tulevan lapsen isoisä.

– Kaikki tuntevat alalla toisensa. Meillä ei ole tähtikulttuuria. Kaikki ovat lopulta aika samanlaisia. Ei ole mikään uusi asia, että ihmiset alan sisällä rakastuvat keskenään. Tämä on intohimoammatti, usein se intohimo yhdistää, Nummela sanoo lehdelle.

Raskaus on ollut Nummelalle ihana asia, mutta hän myöntää Aamulehdelle, että ensimmäinen raskauskolmannes oli hankala pahoinvoinnin vuoksi.

– En tajunnut, että se voi olla niin paha. Samaan aikaan on onni siitä, että uusi elämä tulossa. Sitten kun on niin väsynyt ja oksettaa koko ajan, on sellainen olo, että on kuin masentunut, nukkuu koko ajan. Eikä siitä voi kertoa kenellekään, koska raskaus on niin alussa. On todella vaikeaa operoida jossain töissä, Nummela sanoo.

Helmi-Leena Nummela ja Roope Salminen tekivät Putousta yhdessä keväällä 2019.

Roope Salminen ja Helmi-Leena Nummela ovat pysytelleet vaitonaisina perheenlisäyksestään. Kaksikko paljasti sosiaalisessa mediassa marraskuun lopussa, että he saavat yhdessä lapsen. Salminen sanoi tällöin Ilta-Sanomille, että kaksikko ei aio kommentoida ilouutista haastatteluissa.

– Hei maailma! @helmileenanen ja mä saadaan ens vuonna vauva! en vois olla onnellisempi, Salminen päivitti.

Nummela julkaisi omalla Instagram-sivullaan myös päivityksen iloisesta aiheesta.

– Voi onnea, meille tulee vauva, hän kirjoitti.

Kaksikon ilouutiset tulivat monille yllätysuutisena.

Juontaja erosi syksyllä 2018 entisen avopuolisonsa Sara Siepin kanssa. Sieppi kertoi blogissaan syyskuussa 2018, että he ovat eronneet kolmen vuoden jälkeen. Aihe oli tuolloin näyttävästi esillä julkisuudessa.

Salminen ei ole eron jälkeen puhunut yksityiselämästään käytännössä ollenkaan sen koommin sosiaalisessa mediassa kuin haastatteluissakaan.