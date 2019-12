Suosikkikoomikko Ismo Leikola kertoo Cafe Lanzarote -podcastissa suomalaisen ja yhdysvaltalaisen yleisön eroista.

Koomikko Ismo Leikola on asunut jo pitkään Los Angelesissa ja luonut uraa Yhdysvalloissa.

Hän on päässyt esiintymään todella suurille yleisöille muun muassa Jeremy Hobsonin juontamassa Here & Now -radioshow’ssa ja James Cordenin sekä Conan O’Brienin talk show -ohjelmissa. Hänelle on siis kertynyt jo valtavasti kokemusta sekä suomalaisista että yhdysvaltalaisista yleisöistä.

Tällä hetkellä Leikola on kiertueella Suomessa. Tuoreessa Lauri Saarilehdon Cafe Lanzarote -podcastin jaksossa hän kertoo, miten yleisö ja esiintyminen Suomessa ja Yhdysvalloissa eroavat toisistaan.

Hän kertoo haastattelussa, että Suomessa yleisöllä on enemmän odotuksia hänen jutuistaan.

– Ihmisillä on tietty odotus ja se pitäisi täyttää ja mielellään jopa ylittää. Ja sitten taas kun menee esimerkiksi Jenkeissä johonkin uuteen kaupunkiin, tai maailmalla muuten, niin sittenhän siellä se on enemmän, että ”mitäköhän tästä... Jaa no tämähän olikin mukava yllätys”, hän kertoo.

– Että ei niillä välttämättä ole odotuksia. Ellei ne ole sitten nähneet just jotain YouTube-videoita tai muuta, niin voi olla. Mutta paljon siellä on sitä, että tulee uutena hahmona ihmisille vielä paljon enemmän kuin täällä.

Leikola kertoo, että molempien yleisöjen suhtautumistavassa ja odotuksissa tai odottamattomuuksissa on puolensa.

– Sanotaan, että jos sä puhut kaksi minuuttia ilman yhtään naurua, niin fanit luottavat, että kyllä tää menee johonkin. Mutta sitten nämä, jotka ensimmäistä kertaa näkee, niin ne voi ajatella, et nyt ei kyllä – nyt on kaverilla pallo hukassa, hän selittää podcastissa.

– Mutta sitten taas se yllätys, mitä Jenkeissä on nyt paljon tapahtunut, että tulee ihan puskista sinne ja yhtäkkiä kaikki onkin ihan tohkeissaan, että miten sinä olit illan paras esiintyjä, vaikkei oltu ennen kuultukaan. Ja sehän on mahtava tunne ja meininki silloin.

Muutto Yhdysvaltoihin ja siellä uran luominen ovat olleet Leikolan elämän suurimpia käänteitä.

– Ehkä isoin käänne oli stand upin aloittaminen ja toisiksi isoin oli tämä, että päätyi Amerikkaan. Ja kumpikin niistä vähän niin kuin tapahtui ilman, että mä oli tehnyt jotain suunnitelmia, koomikko toteaa podcastissa.

Suomessa Leikola on nähty moneen otteeseen myös tv-ruuduissa sekä vierailijana että isäntänä tai juontajana. Hän on tähdittänyt muun muassa komediasarja Ismoa (2015), Kansallisaarre – Isäntää (2010–2011), Elixir-ohjelmaa (2011–) ja Komiikkatehdasta (2006). Nyt Leikola kertoo, että hänellä on haaveissa päästä myös Yhdysvalloissa entistäkin suurempien yleisöjen eteen omalla ohjelmallaan.

– Kyl mä haluun julkaista mahdollisimman nopeasti Jenkeissä jonkun stand upin spesiaalijulkaisun jonkun suoratoistopalvelun kautta. Ja voi olla, että joskus teen jotain tv-juttuja: jotain tv-sarjaa saisi ruveta tekemään ehkä, tai jos pääsisi tekemään jotain elokuvia, niin kyllähän niitä mielellään voisi niin kuin miettiä, hän haaveilee.

Leikola kuitenkin huomauttaa, että live stand upin tekeminen ja keikoilla kiertäminen ovat hänelle edelleen se ykkösjuttu.

– Oma tv-sarjahan voisi olla aivan mahtava juttu, mutta sitten ei kauheasti ehtisi kiertää, eikä tehdä keikkaa ja se vie niin paljon aikaa, varsinkin jos sitä käsikirjoittaa ja näyttelee ja kaikkea. Se olisi varmaan hienoa, mutta jos toivottavasti semmoisen joskus saa, niin sitten se olisi niin kuin helvetin hyvä, ettei se olisi ainakaan ihan kökkö.

– Mutta kyllähän mä siellä Amerikassakin jotain tv-hommiakin varmaan päädyn jossain vaiheessa tekemään.