Harry Styles vieraili suositussa keskusteluohjelmassa – kysymys One Directionista sai laulajan tekemään jotain käsittämätöntä: studioyleisö kohahti

One Directionista tutuksi tullut Harry Styles on luonut menestyksekästä uraa sooloartistina.

Harry Styles vieraili James Cordenin keskusteluohjelmassa, jossa hän otti osaa suosittuun Spill Your Guts -haasteeseen yhdessä Kendall Jennerin kanssa.

Aikanaan One Direction -yhtyeestä pinnalle noussut laulaja Harry Styles, 25, vieraili hiljattain suositussa The Late Late Show With James Corden -keskusteluohjelmassa. Stylesin seuraksi studioon saapui myös huippumalli Kendall Jenner, joka muistetaan erityisesti Keeping Up With The Kardashians -ohjelmasta.

Styles ja Jenner ottivat toisistaan mittaa myös legendaarisessa Spill Your Guts Or Fill Your Guts -haasteessa. Haasteen ideana on, että vastapuoli esittää toiselle kysymyksen. Jos toinen kieltäytyy vastaamasta, on hänen syötävä jotain inhottavaa. Listalla on esimerkiksi lohismoothien sekä skorpionien kaltaisia herkkuja.

Styles kieltäytyi vastaamasta One Directionia koskevaan kysymykseen ja kärsi siitä inhottavan rangaistuksen.

Viimeisen kysymyksen kohdalla oli Jennerin vuoro esittää Stylesille tuotantoyhtiön ennalta määräämä kysymys. Jos Styles ei vastaisi kysymykseen, joutuisi tämä syömään juuri skorpionin.

– Jos sinun pitäisi valita Louisin, Liamin, Niallin ja Zanen väliltä..., Jenner aloitti kysymyksensä viitaten Stylesin entisiin One Direction -kollegoihin.

Jenner ei kuitenkaan ehtinyt edes esittää kysymystään loppuun, kun Styles jo pisti skorpionin suuhunsa. Kysymykseen vastatakseen Stylesin olisi täytynyt asettaa entisten bänditovereidensa soolotuotanto paremmuusjärjestykseen. Mies ei kuitenkaan halunnut vastata lainkaan One Directionia koskevaan kysymykseen ja kärsi näin ollen rangaistuksensa.

Voit katsoa keskustelun kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Stylesin teko sai niin studioyleisön kuin Jennerinkin villiintymään. Laulaja ei kuitenkaan kommentoinut tekoaan millään tavalla, vaan päätti julistaa ohjelman päättyneeksi.

What Makes You Beautiful -hitillään megasuosioon noussut One Direction ilmoitti vuonna 2015 jäävänsä määrittelemättömän mittaiselle tauolle, mutta vannottivat tuolloin faneilleen tekevänsä paluun ennemmin tai myöhemmin. Sittemmin kaikki yhtyeen jäsenet ovat luoneet uraa sooloartisteina.

One Directionin muodostivat Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson sekä Styles. Malik jätti yhtyeen vuonna 2015.

Stylesin sooloura on ollut menestyksekäs. Mies julkaisi esikoisalbuminsa vuonna 2017 ja hänen suurimpia hittejään sooloartistina ovat muun muassa Sigh of the Times sekä Light’s Up. Styles on kunnostautunut myös näyttelijänä ja hänellä oli rooli kehutussa Dunkirk-elokuvassa.