Ex-tangokuningatar Saija Varjus sairastaa MS-tautia – rankka sairaus ajoi pyörätuoliin: ”Elämä on ollut aika helvettiä”

Vuoden 1996 tangokuningatar Saija Varjus taistelee terveytensä kanssa. – Mennyt vuosi on ollut kamala.

Kun laulaja Saija Varjus valittiin tangokuningattareksi 1996, hänen tiensä maamme iskelmätaivaalla oli lanattu valmiiksi. Kuitenkin vain kaksi vuotta myöhemmin Saija sairastui MS-tautiin, mutta jatkoi elämäänsä ja laulajan uraansa eteenpäin. Urhea nainen joutui kuitenkin uuden haasteen eteen viime vuonna, kun hänen iskiashermonsa alkoi vihoitella.

– Se vaikuttaa lannerankaan ja kivut ovat kauheat. Pystyn kyllä ottamaan kotona pieniä askelia, Saija Varjus sanoi saapuessaan uudistetun Rivolin, Rivoletton & Rivon kutsuvierasavajaisiin.

Saija Varjus saapui viettämään iltaa miesystävänsä Keijo Varjuksen kanssa.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva Saija kertoi vuoden olleen kurja.

– Jokainen päivä on rankka, oikeastaan elämä on ollut aika helvettiä. Onneksi minulla on kuitenkin avustaja, joka auttaa jokapäiväisissä toimissa, Saija kertoi.

Mukanaan Saijalla oli hänen miesystävänsä Keijo Sylander. Mies sanoi haluavansa tuoda Saijan ihmisten ilmoille, ettei Saija vain istu kotona.

– Rakastan Saijaa, ja on hyvä tuoda hänet välillä tuulettumaan ja tapaamaan tuttuja, Keijo Sylander huomautti.