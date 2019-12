Kirjailija Riikka Pulkkinen ja Ultra Brasta tuttu Tommi Saarikivi saivat tyttövauvan – tuore äiti jakoi kuvan vastasyntyneestä pienokaisesta

Pulkkinen kertoi Instagram-tilillään torstaina, että hänen ja basisti Tommi Saarikiven onni on täydentynyt tyttärellä.

Ultra Brasta ja Scandinacian Music Group -yhtyeistä tunnetuksi tullut basisti Tommi Saarikivi ja kirjailija Riikka Pulkkinen ovat saaneet tyttövauvan. Pulkkinen jakoi ilouutiset sosiaalisessa mediassa torstaina, kun hän jakoi omalla Instagram-tilillään kuvan vastasyntyneestä pienokaisesta.

– Tervetuloa maailmaan, pieni tyttäremme, Pulkkinen kirjoitti kuvatekstissään.

Pulkkisen julkaisemaan kuvaan kertyi nopeasti lukuisia kommentteja, joissa ystävät, seuraajat ja läheiset onnittelivat tuoretta äitiä.

Saarikivi ja Pulkkinen kihlautuivat lokakuussa. Tuolloin Helsingin Sanomat tiesi kertoa parin odottavan esikoistaan ja että heillä on suunnitelmissa muutto samaan kerrostalorappuun, mutta eri asuntoihin.

Sekä Pulkkisella että Saarikivellä on lapsia myös edellisistä liitoistaan. Pulkkinen erosi aviomiehestään Erkki Perälästä keväällä 2017. Pariskunnalla on vuonna 2013 syntynyt tytär. Saarikivellä puolestaan on entuudestaan kolme lasta.

Riikka Pulkkinen on tullut tutuksi kirjailijana.

Pulkkinen kertoi Ilta-Sanomille vuosi sitten, että ero Perälästä tapahtui rakkaudellisesti. Hän on entisen puolisonsa kanssa edelleen hyvissä väleissä.

– Minullakin on ihanat välit eksäni kanssa. Eilenkin istuttiin yhdessä lapsen kanssa Rossossa. Olen kiitollinen perheyhteisöstämme, joka jäi erosta huolimatta, hän pohti tuolloin.

Pulkkinen on ammatiltaan kirjailija. Hänet muistetaan muun muassa teoksistaan Raja, Totta sekä Kehä. Saarikivi toimii nykyään Suomen Teatterit ry:n toiminnanjohtajana.