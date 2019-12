Tuntematon sotilas aloitti ilmiön, josta hyötyy nyt ohjaaja Antti J. Jokisen jättiprojekti – ”Kustannukset ovat tuntuneet liian kovilta”

Ohjaaja Antti J. Jokinen sanoo, että vasta nyt Suomessa saadaan kerättyä riittävä budjetti Ilkka Remeksen trilleri-kirjojen kuvaamiseen.

Ilkka Remeksen kirjat ovat komeilleet myyntilistojen kärjessä vuosittain 1990-luvun lopulta lähtien. Tiivistunnelmaisia, tapahtumavetoisia jännäreitä lukiessa moni elokuva-ammattilainen on miettinyt, että käsillä on ainekset vetävään leffaan tai tv-sarjaan.

– Ilkka Remeksen kirjat ovat kuin Queenin biisit: molemmat lähtevät käsistä jossain vaiheessa. Kustannukset Remeksen kirjoista tehtäviin elokuviin tai tv-sarjoihin ovat tuntuneet liian kovilta, ohjaaja Antti J. Jokinen sanoo IS:lle.

Eivät tunnu enää. Jokinen ohjaa syksyllä 2020 kaksi elokuvaa Omerta 6/12 ja Omerta 7/12 sekä yhden tv-sarjan.

90 päivän kuvausten lisäksi valmisteluun ja elokuvan jälkitöihin on Jokisen mukaan ”riittävästi” päiviä.

– Minulle tämä on ohjaajana kolmen vuoden työ.

Mistä rahat nyt sitten ovat löytyneet? Paljolti yksityisiltä rahoittajilta.

– Tätä on rakennettu hyssytellen jo kolme vuotta, Jokinen sanoo.

Antti J. Jokiselle Omerta on ainakin kolme vuotta kestävä työprojekti.

Elokuvat ja tv-sarjan toteuttaa Jokisen ja Supercellin Mikko Kodisojan omistama elokuvayhtiö Cinematic Inc., joka on hakenut hankkeelle yhteistyökumppaneita.

Niitä on nyt saatu sen verran, että kuvaukset toteutuvat. 6/12 ja 7/12 ovat tavallaan pilottihankkeita sille, että Omertasta pyritään tekemään Remeksen kirjoihin pohjautuva teossarja kansainväliseen levitykseen. Omerta on sarjassa Euroopan parhaista poliisin ja sotilaiden erikoisjoukoista koottu yksikkö.

– Tuntematon sotilas herätti yksityiset rahoittajat. Se sai huomaamaan Suomessakin, että elokuva ja tv-sarja voivat olla kannattavaa liiketoimintaa, jos ne ovat oikein suunniteltuja, Jokinen sanoo Aku Louhimiehen kaksi vuotta sitten valmistuneesta suurelokuvasta, joka keräsi yli miljoonaa katsojaa elokuvateattereihin.

Tämän hankkeen lopullinen budjetti on Jokisen mukaan tiedossa ensi keväänä.

Jokinen uskoo, että kotimaisten elokuvatekijöiden ammattitaito on myös noussut niin, että Omertat tulevat täyttämään vaativienkin toimintaelokuvien ystävien vaatimukset.

Näyttelijät ovat elokuvissa ja tv-sarjassa myös kansainvälisesti ansioituneita. Nyt kerrotut suomalaiset näyttelijät ovat olleet mukana kansainvälisissä tuotannoissa tai vähintäänkin näytelleet kansainvälistä huomiota saaneissa elokuvissa ja tv-sarjoissa.

Yksi Omertan tähdistä on Ville Virtanen, jonka yli 30 vuotta kestänyt näyttelijänura on kansainvälistynyt viimeisten 15 vuoden aikana.

– Haaveilin joskus kansainvälisestä urasta. Olin jo luopunut siitä, kunnes 2005 pääsin yllättäen tekemään Pernilla Augustin kanssa Sovinto-elokuvaa. Se aukaisi ihan uuden näkymän, hän kertoo.

Ville Virtanen on yksi Antti J. Jokisen tulevien elokuvien ja sarjan tähdistä.

Ja nyt ollaan kansainvälisellä uralla siinä tilanteessa, että suomalaisen Sorjonen-tv-sarjan brasilialainen fani on pyytänyt Virtasta yhteiskuvaan New Yorkissa!

Sorjosen sanotaan hyötyneen Silta-tv-sarjan aloittamasta Nordic Noir -buumista.

Auttoiko synkän melankolisen Pohjolan muotiasema myös Omertan rahoituksen hankkimista?

– Sillä tavoin kyllä, että rahoittajat halusivat kuulla, että eihän tämä vain taas ole yksi uusi Nordic Noir -juttu. Ei ole, tämä on jotain ihan muuta, ohjaaja Jokinen vastaa.

Action on uusi aluevaltaus

Pekka Strang ja Eero Milonoff ovat näytelleet elokuvissa, jotka ovat herättäneet kansainvälistä huomiota. Strang nähtiin pääroolissa Tom of Finlandissa (2017), Milonoffin leffafestarimenestyksiä ovat olleet kotimainen Hymyilevä mies (2016) ja ruotsalainen Gräns – Raja (2018).

Molemmille rooli action-elokuvassa ja -tv-sarjassa on uusi aluevaltaus.

– Aikaisemmat roolit eivät ole olleet tätä maailmaa, Strang sanoo.

Pekka Strang on saanut rooleillaan myös kansainvälistä huomiota.

Strang aikoo kohentaa kuntoaan, mutta ei vielä tiedä itsekään, mitä ”uskottava toimintaelokuvan roolihahmo” hänen tapauksessaan tarkoittaa.

– Tärkeintä ehkä on löytää se oma toimintasankari, hän arvelee.

Milonoff odottaa kuvauksia kiinnostavan näyttelijäjoukon kanssa.

– En osaa ajatella erilaisia töitä suhteessa toisiinsa. En ajattele, että yksi rooli johtaa toiseen. Otan duunin kerrallaan. Vuosi vuodelta prosessi on tärkeämpi, lopputulos on sitten mitä on. Uskon, että jotain kiinnostavaa tulee, kun prosessi on kiinnostava, hän sanoo.

Eero Milonoff hyppää tuntemattomaan astuessaan mukaan toimintaelokuvaan.

Toimintaleffan roolista Milonoff ei ole haaveillut.

– Pyrin luottamaan intuitiivisesti siihen, että flow kantaa: se mitä siunaantuu on ikään kuin ansaittua!