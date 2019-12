Marika Kiviharju on ensimmäinen Portugalin Playboylle kuvia ottanut suomalainen – paljastaa nyt, miksi lehti suosii pohjoismaisia kaunottaria

Valokuvaaja Marika Kiviharju pääsi valokuvaamaan nurmeslaista perheenäitiä Kirsiä, joka poseeraa Portugalin Playboyn joulukuun numerossa.

Viime viikolla ilmestyneessä Portugalin Playboy-lehdessä nähtiin ripaus suomalaisväriä, kun nurmeslainen Kirsi Rissanen, 46, poseerasi lehden tuoreessa numerossa. Rissanen kertoi Ilta-Sanomille, että lehteen pääseminen oli hänen suuri unelmansa, joka on nyt käynyt toteen.

– Olen haaveillut tästä pienestä asti, tunnusti Rissanen.

Rissanen ei kuitenkaan ollut ainoa, jonka unelmat kävivät toteen hänen kuviensa päädyttyä Portugalin Playboyn sivuille. Nainen Rissasen kuvien takana on nimittäin suomalaisvalokuvaaja Marika Kiviharju, joka niin ikään kertoo haaveilleensa Playboylle kuvaamisesta lähes koko ikänsä.

– Siitä asti, kun aloitin valokuvaamisen olen haaveillut siitä, että pääsisin joskus kuvaamaan Playboylle. Se on niin sellainen kulttilehti, tämä on minulle eräänlainen sulka hattuun, onnellinen Kiviharju kertoo Ilta-Sanomille.

Marika Kiviharju on tiettävästi ensimmäinen suomalainen, jonka ottamia valokuvia on julkaistu Portugalin Playboyssa.

Kiviharju, 39, muistetaan erityisesti vuonna 2015 ilmestyneestä ja kansaa kohauttaneesta kirjastaan, jossa julkisuudessa tutut suomalaiset poseerasivat alasti. Kirjan ilmestyttyä Kiviharju onkin päämäärätietoisesti markkinoinut itseään juuri alastonkuvaajana.

– Kun alalla on niin kova kilpailu, niin ei se toimi, että tarjoaa kaikille kaikkea. Halusin olla todella hyvä yhdessä asiassa. Tämä on toiminut, kaikkialta maailmasta tullaan luokseni kuvattavaksi. Tämä on mulle kauhean helppoa ja luonnollista, valokuvaaja selittää.

Vaikka Kiviharju itse nousi julkisuuteen kuvaamalla julkisuuden henkilöitä, on suurin osa hänen asiakkaistaan aivan tavallisia, keski-ikäisiä naisia. Hän kertoo naisten hakeutuvan alastonkuviin usein suurten elämänmuutosten, kuten avioeron tai lapsen syntymän jälkeen.

– Pääasiassa asiakkaani ovat yli kolmekymppisiä naisia, Kiviharju paljastaa.

– Luulen, että mitä vanhemmaksi naiset tulevat, sitä enemmän he ovat sinut oman kroppansa kanssa. Kun elämänkokemusta karttuu aletaan ymmärtämään, ettei tarvitse olla täydellinen ollakseen kaunis. Ei enää tartuta pikkujuttuihin, hän miettii.

Viiden lapsen yksinhuoltaja Kirsi Rissasen unelma täyttyi, kun hän pääsi poseeraamaan Portugalin Playboy-lehteen.

Myös Rissanen otti yhteyttä Kiviharjuun tänä kesänä juuri alastonkuvia silmällä pitäen. Kuvaamisen lomassa Rissasen unelma Playboylle poseeraamisesta tuli puheeksi aivan sattumalta ja seuraavassa hetkessä Rissasesta olikin jo napattu testikuvat, jotka lähetettiin lopulta Portugaliin.

– Ajatus oli, että Kirsi lähettää niitä testikuvia sitten Playboylle. Osa niistä testikuvista päätyikin sitten itse lehteen. He olivat innostuneet tästä Suomen karusta luonnosta, iloitsee Kiviharju.

– Tämä on portugalilaisten mielestä niin eksoottista. Nämä maisemat ja maalaismiljööt yhdistettynä alastomuuteen. Emme kuitenkaan koskaan ajatelleet, että pääsisimme näillä kuvilla itse lehteen asti.

Rissanen ei ole historian ainoa suomalaisnainen, joka on vuosien saatossa poseerannut Portugalin Playboylle. Sen sijaan Kiviharju on tiettävästi ensimmäinen suomalainen valokuvaaja, jonka kuvat ovat koristaneet lehden sivuja.

– Näin olen ainakin itse käsittänyt. En ole ainakaan kuullut tai lehdistä lukenut, että olisi ketään suomalaisia kuvaajia aiemmin ollut, Kiviharju kertoo.

– Se oli ihan uskomatonta. En tiennyt, että he voivat tehdä edes näin. Luulin, että heillä on vaan omat kuvaajat, joita siellä käytetään, hän hehkuttaa.

Kiviharju on profiloitunut alastonkuvaajana. Hänen luokseen saavutaan valokuvattavaksi kaikkialta maailmasta.

Kiviharju paljastaa ottaneensa aikanaan myös muun muassa Jessica Ruokolan testikuvat, joiden ansiosta nainen pääsi lopulta poseeraamaan legendaarisen lehden portugalilaisversioon. Tuolloin Kiviharjun ottamat kuvat eivät kuitenkaan päätyneet lehteen asti, toisin kuin nyt.

– Yleensähän se menee niin, että likat lähetetään Portugaliin kuvattavaksi. Myös Jessican tapauksessa hän lähti testikuvien jälkeen Portugaliin, missä hänet kuvattiin lehteen, paljastaa Kiviharju.

Rissasen ja Ruokolan lisäksi Portugalin Playboylle ovat poseeranneet niin Taru Kalenov, Erika Helin kuin Susanna Tannikin. Kiviharjulla on selkeä näkemys siitä, miksi Portugalissa suositaan juuri suomalaisia malleja.

– Esimerkiksi Kirsin tapauksessa hänellä ei ole isoja, näkyviä tatuointeja ja hän on skandinaavisen vaalea. Portugalissa on paljon tummia tyttöjä. Ehdottomasti sellainen luonnollisuus on valttina, kuten oli aikanaan Susanna Tannillakin, Kiviharju pohtii.

– En usko, että se ikä oli se vahvin tekijä. Varmasti on kiva nähdä lehdissä luonnollisia naisia niiden tatuoitujen ja vahvasti meikattujen sijaan, hän jatkaa.

Kirsistä otetut kuvat hurmasivat portugalilaiset, sillä niissä yhdistyivät alastomuus, vaaleus sekä maalaismaisema.

Vaikka Kiviharju on ollut Suomessa hyvin työllistetty, saa hän nyt suurempaa kansainvälistä kuin koskaan aiemmin urallaan. Kiviharju kuitenkin painottaa, ettei edes Playboyhyn kuvaamalla pääse äkkirikastumaan. Ennen kaikkea hän toivoo, että tämä poikisi hänelle lisää töitä myös tulevaisuudessa.

– Sen sanon, että jos haluaa rikastua, niin kannattaa kuvata vaikka katalogeja tai häitä. Jos joku ajattelee, että rahaa tulee nyt ovista ja ikkunoista, niin ei se niin ole, Kiviharju täräyttää.

– Rahasta ei siis ollut kyse. Enemmän tässä oli minulle kysymys pitkäaikaisen unelman toteuttamisesta, hän jatkaa.

Rissaselle Kiviharju jakaa pelkkiä kehuja. Hän ylistää naisen rohkeutta ja heittäytymiskykyä ja uskoo tämän esimerkillään rohkaisseen lukuisia muita naisia, jotka kokevat epävarmuutta itsestään ja kehostaan.

– Tämä koko projekti on ollut mielestäni hyvä esimerkki siitä, että kun uskoo unelmiinsa, ne voivat toteutua, Kiviharju hehkuttaa.

– Vaikka asuu Pohjois-Karjalassa, on lapsia ja ikää, niin eivät ne saa estää mitään. Kyllä jos sä haluat jotain, niin sen pystyy tekemään. Kirsi on hyvä esimerkki siitä. Oli se unelma mikä tahansa, niin siihen kannattaa aina uskoa.