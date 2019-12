IL: Rintansa Linnan juhlien lähetyksessä paljastaneille naisille satelee tappouhkauksia – työnantajalta varoitus

Rintansa Linnan juhlien jatkoilla paljastaneet feministiaktivistit avautuvat saamistaan tappouhkauksista Susanne Päivärinnalle.

Linnan juhlat päättyivät viime perjantaina kohuun, kun paljas rinta vilahti Linnan virallisilla jatkoilla Ylen suorassa tv-lähetyksessä. Tempauksen taustalla ovat feministiaktivistit Sandra Marins ja Säde Vallarén.

Lähetyksessä nähtiin, että Marins nosti kameran edessä puvussaan rinnan kohdalla olevaa läppää niin, että hänen paljas rintansa päätyi suoraan lähetykseen. Onnistuneen vilautuksen jälkeen Marins kääntyi ystävänsä puoleen silmiin nähden iloisena.

Heti vilautuksen jälkeen sosiaalinen media täyttyi häkeltyneistä viesteistä, joissa tempausta kummasteltiin.

Feministiaktivistit Marins ja Vallarén kertoivat sosiaalisessa mediassa halunneensa herättää keskustelua tasa-arvoisuudesta.

– Meidän mielestä se, että naisten kehoja hallitaan on ihan suoraan yhteydessä siihen, miten naisten kehoja muutenkin hallitaan ja meidän mielestä tissien pitäisi olla ok – no, ei ehkä Linnan juhlissa, mutta välillä pitää vähän shokeerata, Vallarén perusteli Twitterissä Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersonin julkaisemalla videolla.

He korostivat tempauksen olleen suunniteltu.

Linnan juhlien jälkeen feministit ovat joutuneet hurjaan pyöritykseen. He kertovat Iltalehden Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa toimittaja Susanne Päivärinnalle yllättyneensä saamistaan viesteistä, joita on tullut liki 10 000. Joukossa on myös tappo- ja raiskausuhkauksia.

– Vähintään tuhat viesteistä on tappouhkauksia. Just tämä, että yksi nänni saa ihmiset raivon valtaan, niin se on kyllä... Vallarén hämmästelee Päivärinnalle.

Aktivistit kertovat Päivärinnalle käyneensä poliisin puheilla tekemässä rikosilmoituksen saamistaan vihaisista viesteistä. Viesteissä heitä on esimerkiksi huoriteltu ja uhkailtu väkivallalla.

Naisten työpaikka ei ole heidän omien sanojensa mukaan suhtautunut aktivismiin kannustavasti.

– Töihin on tullut vihapostia ja me saimme kirjalliset varoitukset epäasiallisesta käytöksestä, Vallarén kertoo.

Vilauttelu ei ole naisille vierasta. He nousivat kesällä otsikoihin muun muassa flash mobeista, joissa he paljastivat rintansa. He tekivät näin muassa kesäkuussa Hietaniemen uimarannalla.