Laulajatähden todellinen painajainen: 1-vuotias poika taistelee hengestään sairaalassa – joutuu aivoleikkaukseen

Yhdysvalloissa asuva brittilaulaja on kertonut perheen rankoista viikoista Instagramissaan.

Laulaja Natasha Bedingfieldin perheellä on takana rankat viikot. Bedingfieldin 1-vuotias Solomon-poika taistelee parhaillaan hengestään sairaalassa.

Unwritten-hitistään tunnettu 38-vuotias laulaja joutui viemään poikansa sairaalaan ensimmäistä kertaa jo kolme viikkoa sitten, kun pojan päästä löytyi tulehdus. Nyt Solomonin tila on taas huonontunut, sillä tulehdus on edennyt aivoihin asti.

Bedingfieldin mukaan lääkärit olivat selittäneet perheelle löytäneensä pojan päästä ”tulehduksen, joka on jotenkin ihmeen kaupalla mennyt aivoihin”.

Nyt hänellä on edessään iso leikkaus.

– Halusin julkaista iloisia kuvia, joissa kerron, että olemme pääsemässä kotiin ja toipunut Solomon juoksee pitkin sairaalan käytäviä. Totuus on kuitenkin se, että saimme juuri tietää hänen joutuvan toiseen isoon leikkaukseen, järkyttynyt äiti kertoi Instagramissaan.

Bedingfield on julkaissut lukuisia kuvia sairaalasta ja jakanut perheen arkea sosiaalisessa mediassa pojan terveydentilan heikentymisen jälkeen. Marraskuun lopussa hän kertoi ensimmäisenä kerran Solomonin joutuneen sairaalaan.

– Olen jakanut matkaani äitinä nyt kahden vuoden ajan – pääasiassa sitä suunnatonta iloa, jonka Solomon on tuonut meidän elämäämme. Kuluneen viikon aikana elämä koetteli meitä, kun suloinen poikamme sai sairauskohtauksen. Viikkoa myöhemmin hoitajat ja lääkärit ovat löytäneet tulehduksen hänen päästään. Emme ole koskaan tunteneet oloamme niin avuttomiksi.

– Kun olet ollut sairaalassa kolme viikkoa, aika pysähtyy. Olen pikkuhiljaa ymmärtänyt, ettei tämä ole pikavisiitti, hän kirjoitti.

Huolestunut äiti joutui jättämään poikansa hetkeksi sairaalaan pistäytyessään keikalla Vegasissa. Hän kertoi aikovansa ehtiä takaisin sairaalaan ennen toista, isompaa leikkausta.

– Lupasin tehdä tämän keikan ja tulen sitten ajoissa takaisin ennen leikkausta.

Bedingfield on naimisissa amerikkalaisen liikemiehen Matt Robinsonin kanssa. He astelivat alttarille vuonna 2009. Solomon on heidän ensimmäinen lapsensa. Hän syntyi uudenvuodenaattona 2017.