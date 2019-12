Tiesitkö tätä Roxetten jättihitistä? Kappale julkaistiin alunperin joululauluna – suosikkielokuva muutti kaiken

Roxette-yhtyeen It Must Have Been Love -kappale nousi jättihitiksi sen jälkeen, kun se oli pistetty uuteen uskoon.

Monet muistavat ruotsalaisen Roxette-yhtyeen It Must Have Been Love -kappaleen etenkin Julia Robertsin tähdittämästä Pretty Woman -elokuvasta. Ikimuistoinen on myös kappaleen tummanpuhuva musiikkivideo, jossa Marie Fredriksson laulaa kaihoisasti menetetystä rakkaudesta.

Kappaleesta tuli yksi 90-luvun suosituimmista hiteistä, joka soi vielä tänäkin päivänä radiossa.

Katso alla olevalta videolta kappaleen musiikkivideo:

Jos video ei näy selaimellasi, niin katso se tästä.

It Must Have Been Love ponnahti levylistojen ykköseksi kesällä 1990, kun se julkaistiin Pretty Woman -elokuvan soundtrackilla. Todellisuudessa Roxetten hitti oli julkaistu jo vuosia aikaisemmin, mutta hieman erilaisena versiona.

Roxetten säveltäjä-sanoittaja Per Gessle kirjoitti kappaleen jo vuonna 1987, kun EMI-levy-yhtiö toivoi muusikolta joulukappaletta.

Alunperin kappale suunnattiin joulumarkkinoille ja se olikin nimeltään It Must Have Been Love (Christmas for the Broken Hearted). Kappale oli menestys Ruotsissa, mutta todellinen jättihitti siitä tuli vasta vuosia myöhemmin.

Pretty Womania varten kappale pistettiin uuteen uskoon ja viittaukset jouluun poistettiin. Alunperin kappaleessa laulettiin ”It’s a hard Christmas Day”, mutta uudessa versiossa sana Christmas, eli joulu, korvattiin Winter’s Daylla, talvipäivällä. Myös kappaleen alku ja loppu pätkäistiin paljon aikaisempaa lyhyemmäksi.

90-luvun alussa Roxette oli jo lyönyt läpi Yhdysvalloissa ja yhtyeen kappale Listen to Your Heart keikkui listaykkösenä. Pretty Womania puuhaillut tuotantoyhtiö pyysi kovassa nosteessa ollutta yhtyettä tekemään kappaleen elokuvaa varten.

Per Gessle ja Marie Fredriksson esittelivät elokuvastudiolle pienoisen muodonmuutoksen kokeneen It Must Have Been Love -kappaleen. Pretty Womanin ohjaaja Gary Marshall ihastui ikihyviksi kappaleeseen ja niinpä se päätyi elokuvan soundtrackille.

Julia Robertsin ja Richard Geren tähdittämä Pretty Woman oli jättimenestys ja nosti samalla myös Roxette-yhtyeen kappaleen listaykköseksi.

Gessle muisteli Billboard-lehden haastattelussa Marshallin vaikuttuneen kappaleesta niin paljon, että hän halusi sen osaksi yhtä kohtausta, josta on tullut yksi elokuvahistorian tunnetuimmista.

Kohtauksessa Julia Robertsin esittämä prostituoitu Vivian nousee liikemies Edwardin (Richard Gere) limusiiniin yhdessä vietetyn taianomaisen viikon jälkeen. Kappale pauhaa taustalla, kun päähenkilöt painiskelevat sydänsuruissaan.

– Kukaan ei uskonut, että elokuvasta tulee niin iso hitti. Meille se oli todellinen lottovoitto, Gessle on muistellut.

Alkuperäinen It Must Have Been Love päätyi yhtyeen levylle vasta vuonna 1997, jolloin Roxette julkaisi uuden version Pearls of Passion -levystään, johon kappale lisättiin.