Yksi Roope Salmisen lähimmistä ystävistä pisti merkille miehessä tapahtuneen muutoksen – ”Se näkyy myös perheenlisäyksessä”

Roope Salminen ja Jon-Jon Geitel ovat tunteneet toisensa lapsesta asti. Kaksikko juhli Salmisen 30-vuotissyntymäpäivää yhdessä viikonloppuna.

Viihteen monitaituri Roope Salminen täyttää keskiviikkona 30 vuotta. Merkkipäivää juhlittiin itsenäisyyspäivän viikonloppuna.

– Isot bileet olivat jo ja siellä oli paljon porukkaa. Roope oli erikseen vaatinut, ettei mitään lahjoja hankita. Jos jotain halusi antaa, niin lupa oli pitää vain puheita tai esiintyä. No vähän rikoimme toivetta ja keräsimme pienen yhteisen yllätyksen, Jon-Jon Geitel myöntää.

Salmisen lähimpiin ystäviin kuuluva näyttelijä-muusikko Geitel on tuntenut Roopen 12-vuotiaasta. Tutustuminen tapahtui Helsingissä Kruunuhaan yläasteella. Ystäviä on oltu siitä pitäen ja yhteyttä pidetään lähes päivittäin.

Kaverukset eivät ole paljoa puhuneet iän karttumisesta, mutta Geitel on pannut merkille ystävässään iän vaikutuksia.

– Roope on saanut viime vuosina kuntoilusta kiinni ihan eri tavalla kuin ennen. Se näkyy ulospäin, mutta tuo myös virkeyttä ja hyvinvointia. Hän on ollut aina nopea ja terävä, mutta olen huomannut hänen energiatasonsa nousseen entisestään, Jon-Jon sanoo.

– Kuntoilu ja elämänhallinnan yleinen koheneminen ovat varmaankin merkkejä sen asian miettimisestä, ettei ehkä olekaan kuolematon. Roope on varmasti kelannut näitäkin asioita ja se näkyy hänen valinnoissaan. Ja se näkyy myös perheenlisäyksessä, Geitel miettii.

Jon-Jon Geitel ja Roope Salminen ovat molemmat tuttuja Roope Salminen ja koirat -yhtyeestä.

Tammikuussa 30 vuotta itsekin täyttävän Geitelin mielestä ystävä on jollain tasolla rauhoittunut.

– Hän on impulsiivinen ja tekee asioita fiilispohjalta. Roope räväyttää menemään, mutta on havaittavissa, että kokemuksen kautta mukaan on tullut myös harkitsevaisuutta.

Ei kuitenkaan varovaisuuteen asti.

– Ihailen, kuinka suoraan hän sanoo mielipiteitään tilanteessa kuin tilanteessa. Hänellä on kuitenkin hyvä tilannetaju ja hän haastaa tilanteen puitteissa muita ajattelemaan eri tavoin. Iso hatunnosto rohkeudesta.

Salminen ja näyttelijä Helmi-Leena Nummela odottavat parhaillaan esikoistaan. Kumpikin kertoi vauvasta omalla Instagram-tilillään marraskuun 25. päivä. Salmisen ystäväpiiri tiesi asiasta jo aiemmin.

– Hän laittoi meille lähimmille ystäville tiedon uutisesta jo jonkin aikaa ennen sitä. Mitään vauvan sukupuolen paljastusjuhlia ei ole pidetty, Geitel naurahtaa.

– Olimme kaikki uutisesta tosi innoissamme. Omasta puolestani voin sanoa, että olin siinä hetkessä vähän yllättynyt, mutta nyt ajan mentyä pidemmälle tuntuu tosi luontevalta ja luonnolliselta.

Jon-Jon Geitel paljastaa yllättyneensä Salmisen vauvauutisista.

Roope Salminen vaikuttaa viihdekentällä laaja-alaisesti. Geitel kertoo Roopen levittävän ympärilleen sitä asennetta, että mitä tahansa pystyy tekemään, kunhan vain asioiden eteen tekee töitä.

– Hän on self-made-tyyppi, joka luo asioita ja vie ne myös loppuun. Hänen tärkeimpiä piirteitään on pelottomuus ja se, että hän osaa olla välittämättä negatiivisista mielipiteistä.

Kaksikko musisoi suositussa Roope Salminen & Koirat -yhtyeessä, jonka uusin albumi Koiranvuosi ilmestyi lokakuussa.

– Roope hoitaa räppihommat ja minä vedän laulullisemmat osuudet.

Aina kaikesta ei olla samaa mieltä, mutta sopu säilyy.

– Meillä on erityislaatuinen suhde. Ymmärrämme toisiamme todella hyvin. Meininkiimme kuuluu puhua asiat heti auki. Pystymme ratkomaan erimielisyydet. Se on ehkä pitänyt meidät näin hyvinä ystävinä näin pitkään.

Geitel pääsi Teatterikorkeakouluun ensimmäisellä yrittämällään. Salminen puolestaan pyrki kyseiseen kouluun peräti seitsemän kertaa tuloksetta.

Geitel pääsi Teatterikorkeakouluun vuonna 2010 ensimmäisellä pyrkimisellä. Salminen on pyrkinyt Teatterikorkeakouluun seitsemän kertaa pääsemättä sisään.

– Pyrkiminen oli aikanaan hänelle iso juttu. Minun lisäkseni siellä on ollut muitakin hänen kavereitaan. Joskus jälkikäteen Roope myönsi, että hän oli ollut pienen hetken vähän kateellinen, kun pääsimme erään yhteisen ystävämme kanssa kouluun.

Roope irroittautui tunteesta nopeasti.

– Hän ymmärsi, ettei kateudesta ole mitään hyötyä. Me kaikki varmasti tunnistamme sen tunteen, jos miettii, että miksi toinen saa jotain, mitä itse haluaisi. En ole koskaan kokenut Roopelta mitään kateutta, hän on aina tukenut ja kannustanut.

Salminen on tullut tutuksi muun muassa Putous- ja Huuma-viihdeohjelmien juontajana.

Geitel uskoo Roopen kääntäneen kouluun pääsemättömyyden voimavaraksi.

– Hänellä on kyky kääntää melkein mikä tahansa asia kannustimeksi. Veikkaan hänelle tulleen entistä vahvempi tahto näyttää, mihin kaikkeen hän pystyy.

Kaverusten parinkymmenen hengen poikaporukka pitää yhteyttä lähes päivittäin.

– Roope on hyvin aktiivinen, hän laittelee päivittäin viestejä.

Salminen tunnetaan myös innokkaana somettajana.

– On hämmentävää, miten hän kerkeää. Roope on nuoresta lähtien osallistunut nettikeskusteluihin. Hän on nopeasti mukana ja ottaa haltuun isojakin aiheita.

Roope Salminen täyttää tänään 30-vuotta.

Eräs yhteisen kaveriporukan aikanaan harrastama ajanviete on monen vuoden jälkeen taas palannut elämään. Pienellä porukalla pelataan paperi- eli pöytäroolipelejä. Pelinjohtajana toimii usein Roope.

– Roope ottaa helposti sen paikan ja sopii hyvin johtamaan, hänessä on johtamisen mentaliteettia. Johtajana hän ottaa muut hyvin huomioon ja osaa lukea muita, sillä hän on hyvä ihmistuntija.

Edellisestä pelikerrasta on noin kuukausi. Roope oli hankkinut sopivia pelihahmoja.

– Maalailimme niitä yhdessä. Roope on meitä kaikkia yhteen kokoava voima. Hieno ystävä, Geitel kehaisee.