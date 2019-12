Viiden lapsen äiti Kirsi, 46, toteutti pitkäaikaisen haaveensa – poseeraa alasti Portugalin Playboyssa: ”Olen aina ollut sinut vartaloni kanssa”

Nurmeksessa asuva viiden lapsen äiti Kirsi Rissanen, 46, kertoo unelmoineensa Playboylle poseeraamisesta lapsesta asti.

Viime vuosien aikana useat suomalaisnaiset ovat poseeranneet Portugalin Playboyssa. Legendaarisen lehden portugalilaisversion sivuja ovat vuosien varrella koristaneet niin Jessica Ruokola, Taru Kalenov kuin Susanna Tannikin.

Nyt edellä mainittujen naisten joukkoon on liittynyt myös nurmeslainen Kirsi Rissanen. Rissanen, 46, on yksi Portugalin Playboyn joulukuun numerossa poseeraavista naisista.

– Pikkuhiljaa alkaa sisäistää, mitä on tapahtunut. Sain lehden käsiini perjantaina ja ihan piti oikein katsoa, että olenko se oikeasti minä siellä. Pitää nipistää itseään, onnellinen Rissanen kuvailee tunnelmiaan Ilta-Sanomille.

Vaikka Rissanen ei ole ensimmäinen portugalilaislehdelle riisunut suomalaisnainen, on tapauksessa jotakin historiallista. Rissasen Playboyhin päätyneet kuvat ovat nimittäin suomalaisvalokuvaaja Marika Kiviharjun käsialaa.

– Minusta on hienoa, että Marika sai otettua ne kuvat ja nyt hänenkin unelmansa on täyttynyt. Se lämmittää mun mieltä todella paljon.

Viiden lapsen yksinhuoltaja Kirsi Rissasen unelma täyttyi, kun hän pääsi poseeraamaan Portugalin Playboy-lehteen.

Muutakin epätyypillistä Rissasen Playboy-kuvista löytyy. Rissanen on nimittäin 46-vuotias viiden lapsen äiti ja lisäksi kyseiset, lehteen asti päätyneet kuvat on otettu Suomessa, tarkemmin sanottuna Muurlassa. Vastaavaa ei lehdessä ole ennen nähty.

– Olisin saanut mennä myös Portugaliin kuvattavaksi, jos olisin halunnut. Mutta minä halusin lehteen ehdottomasti ne Marikan kuvat. Tämä on todella ihana asia, että nämä on juuri suomalaisen ja juuri Marikan ottamat kuvat, Rissanen hehkuttaa.

– Playboy on aina ollut minulle sellainen haave. Mutta sitten se on aina jäänyt, kun on tullut lapsia ja muuta. Mutta nyt sinkkuna ollessani ajattelin, että no miksipä ei. Kokeillaan, onko mahdollisuuksia. Ja sitten tärppäsikin, hän iloitsee.

Rissaselle Playboyhin päätyminen tarkoitti siis pitkäaikaisen unelman toteutumista. Hän kertoo haaveilleensa lehteen pääsemisestä siitä asti, kun hän kolmannella luokalla löysi ystävänsä kanssa tämän isän miestenlehtiä pursunneen kätkön.

– Lapsena löydettiin mun kaverin isän lehtikätkö, missä oli Playboy-lehtiä. Mietin jo silloin, että ei vitsi miten siistejä kuvia. Kolmannelta luokalta saakka mulla on ollut Playboy-lehtiä itselläni. Sieltä asti se kai on takaraivossa ollut.

Lopulta naisen unelma kävi toteen viime kesänä. Hän matkasi Kiviharjun luokse Muurlaan ottamaan itsestään kuvia alunperin sosiaalisen median tilejään varten. Hän oli ihastunut alastonkuvaajana ansioituneen Kiviharjun työnjälkeen ja halusi vastaavan kaltaisia kuvia myös itsestään.

– Siinä sitten ohimennen sanoin, että olisipa hienoa päästä Playboy-lehteen. Sitten syyskuussa otettiin testikuvat ja ne olikin sitten ne kuvat, joista he tykkäsivät siellä Portugalissa, Rissanen muistelee.

Vielä samana päivänä Rissanen lähetti Kiviharjun luona otetut testiruudut Portugaliin. Muutama tunti myöhemmin hänen sähköpostiinsa kilahti viesti, jossa lehti näytti naisesta otettujen kuvien julkaisemiselle vihreää valoa.

– Mulla meni se yö ihan valvoessa. Kävin katsomassa sitä sähköpostia vielä uudestaan, että voiko tämä olla totta. Seuraavana päivänä soitin Marikalle ja totesin, että istuhan alas, nyt on uutisia, Rissanen nauraa.

Porista kotoisin oleva Rissanen asuu Nurmeksessa yhdessä kahden lapsensa kanssa. Heistä nuorin on vasta viisivuotias. Lisäksi naisella on kolme aikuista lasta, jotka ovat sittemmin muuttaneet pois kotoa.

Rissasen mukaan myös hänen lapsensa ovat tietoisia äitinsä uudesta aluevaltauksesta ja ovat he nähneet jopa kuviakin. Rissanen kertoo lastensa suhtautuneen asiaan pääosin kannustavasti.

– Puhelimessa kerroin heistä yhdelle. Hän vain totesi, että mitäpä minulla on tähän sanottavaa. Eihän se minua ihmisenä muuta.

– Tosin yksi heistä pelkäsi, että entäs jos häntä haukutaan sen vuoksi, että minun kuvani ovat tuommoisessa lehdessä. Totesin hänelle vain, ettei välitä ja käskee kiusaajia sanomaan sanottavansa minulle suoraan.

Ihan jokainen viisi lasta synnyttänyt 46-vuotias ei välttämättä olisi valmis riisumaan vaatteitansa ja poseeraamaan alasti lehdelle, jota lukevat sadat tuhannet ihmiset. Rissanen kuitenkin toteaa olleensa aina sinut vartalonsa kanssa.

– Olen aina ollut sinut vartaloni kanssa. Ajattelen, että jos en tällaisena kelpaa, niin sitten en kelpaa. Ihan hävettää sanoa, mutta en juuri pidä vartalostani sen kummemmin huolta. Ehkä olisin paremmassa kunnossa, jos treenaisin enemmän, hän naurahtaa.

Rissanen on viiden lapsensa yksinhuoltaja. Vaikka hän saa miehiltä runsaasti yhteydenottoja muun muassa sosiaalisessa mediassa, ei nainen tällä hetkellä tapaile ketään. Sinkkuna Rissanen on viihtynyt nyt noin viiden vuoden ajan.

– Tässä vuosien aikana miehet on ottaneet yhteyttä sosiaalisessa mediassa. En ole lähtenyt sellaiseen. Olen sen tyyppinen ihminen, että haluan tavata ihan kasvokkain. En ole missään Tinderissä enkä sinkkupalstoilla, enkä aiokaan mennä, Rissanen täräyttää.

Vaikka Rissanen asuukin varsin pienellä paikkakunnalla, ei hän ole saanut osakseen juoruilua tai selän takana puhumista. Päin vastoin, Rissanen kertoo saamansa palautteen olleen aina pääosin positiivista.

– Ei ole ainakaan vielä tullut mitään negatiivista. Mutta sehän on ihan selvä, ettei kaikkia voi miellyttää, teki elämässä mitä tahansa. Mutta olen senkin kanssa ihan sinut. Minut on niin monessa sopassa keitetty, ettei sellainen enää hetkauta, Rissanen toteaa.

– Toisaalta luulen, ettei monikaan Nurmeksessa edes tiedä tästä. Mistäpä he olisivat tästä kuulleet. Saa nähdä, onko tieto levinnyt siihen mennessä, kun tulen reissusta kotiin, parhaillaan Ylläksellä lastensa kanssa lomaileva Rissanen jatkaa.

Rissanen kertoo, että suurin osa hänen saamastaan positiivisesta palautteesta tulee miehiltä. Myös muutamat naiset ovat lähestyneet häntä Instagramin sekä Facebookin välityksellä ja kehuneet Rissasen rohkeutta.

– Olen jopa ihan ihmetellyt, miten paljon positiivista palautetta miehiltä tulee. Naiset puolestaan arvostaa tosi paljon, että teen tällaisia asioita ja näytän esimerkkiä, Rissanen selittää.

Esimerkillään Rissanen haluaakin todistaa muille kaltaisilleen naisille, ettei ikä ole este toteuttaa unelmiaan. Hän toivoo, että kaikki naiset oppisivat arvostamaan itseään ja ulkonäköään, iästä riippumatta.

– Jos mä vaan pystyn omalla esimerkilläni näyttämään ihmisille, että pitää tehdä juuri sitä mitä sisimmässä haluaa. Meillä on vain yksi elämä jokaisella, joka päivä pitäisi elää täysillä. Ikinä ei pidä jäädä ajattelemaan, että hitto olen tämän ikäinen, että en voi tai pysty enää, nainen painottaa.

Vaikka Rissasen kuvat koristavatkin nyt yhden maailman tunnetuimman miestenlehden sivuja, ei hänen haaveissaan siinnä ura ammattimallina. Sen sijaan hän haaveilee opiskelevansa tulevaisuudessa kosmetologiksi, avaavansa kauneushoitolan sekä rakennuttavansa itselleen omakotitalon.

– Nurmes ei ole viimeinen asuinpaikkani. Varmasti muutamme jossain vaiheessa pois. Haaveenani on rakennuttaa itselleni omakotitalo, kun tällä hetkellä asumme rivitalossa. Se on sellainen toinen iso unelma, hän paljastaa.

Kirsistä otetut kuvat hurmasivat portugalilaiset, sillä niissä yhdistyivät alastomuus, vaaleus sekä maalaismaisema.

Rissanen kuitenkin toivoo, että Playboyssa poseeraaminen avaisi hänelle mahdollisuuden tehdä pienimuotoisia mallintöitä jatkossakin. Vuonna 2017 Viettele vaatteilla -ohjelmassa vilahtanut nainen ei pitäisi mahdottomana myöskään televisio-ohjelmiin osallistumista.

– Mutta mihinkään seuranhaku-ohjelmiin mä en enää lähde. Se on niin nähty, Rissanen toteaa terävästi.

– Eikä mua haittaisi, vaikka pääsisinkin esimerkiksi jonkun toisen maan Playboy-lehteen, hän vihjaa.

Vaikka Rissanen on aina uskonut itseensä ja omiin unelmiinsa tiedostaa hän sen, etteivät kaikki jaa hänen itsevarmuuttaan. Naisella onkin selkeä viesti, jota hän haluaa omalla esimerkillään välittää itsensä ja kehonsa kanssa painiskeleville naisille.

– Mä haluaisin vaan sanoa kaikille, että arvostakaa omaa itseänne ja ulkonäköänne. Olkaa sinut itsenne kanssa ja kokekaa kiitollisuutta itsestänne, elämästä, lapsista ja ystävistä, nainen listaa.

– Elämässä pitää osata nauraa itselleen ja omille kommelluksille. Niiltä ei nimittäin voi välttyä. Etenkään silloin, jos on yksinhuoltaja ja sinkkuäiti, hän nauraa.