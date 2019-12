Metti Forssell huomasi somessa jotain halventavaa itsestään – menetti malttinsa

– Toisten ihmisten vartaloiden arvosteleminen on vastoin omia periaatteitani, sillä se on niin tökeröä ja aina väärin, sanoo Metti Forssell.

Bloggaaja Metti Forssell julkaisi viikonloppuna sosiaalisessa mediassa päivityksen vartaloonsa kohdistuneesta arvostelusta.

Forssellin mukaan hän on joutunut kohtaamaan arvostelua hoikkuudestaan. Hän sanoo, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun aihe nousee esiin.

Olen ollut koko ikäni hoikka, hoikkuus tulee minulla geeneissä. Rakastan vartaloani ja kannan sitä ylpeydellä. Valitettavasti monet eivät tunnu tätä asiaa hyväksyvän, vaan tekevät vartalostani ainaisen ongelman. Joidenkin silmissä saatan näyttää liian hoikalta, mutta itse viihdyn omassa kropassani erinomaisesti, Forssell kirjoittaa.

Kunnioitan vartaloani ja kannan sitä itsevarmana, niin kuin jokaisen pitäisi! En kirjoita tätä tekstiä siksi, että ihmisten sanat satuttaisivat minua henkilökohtaisesti. Kirjoitan tämän siksi, että toisten ihmisten vartaloiden / ulkonäön arvosteleminen on vastoin omia PERIAATTEITANI, sillä se on niin tökeröä ja aina VÄÄRIN! Vartaloita mahtuu erilaisia tähän maailmaan niin monia kuin meitä ihmisiä. Please, muistakaa ja hyväksykää tämä.

Hän viittaa päivityksellään netin keskustelupalstojen anonyymeihin kirjoituksiin.

Forssellilla on Instagramissa yli 35 000 seuraajaa. Hän kirjoittaa Elle-lehden sivuilla suosittua muotiblogia.

Esimerkiksi malli Suvi Tiilikainen kiirehti puolustamaan Forssellia päivityksen kommenttikentässä.

– Olet upea, näin kirjoittelun sinusta. Surullista miten aikuiset naiset harrastavat nettikiusaamista, Tiilikainen kirjoittaa.

Mikael ja Metti Forssell Elle Style Awards -tapahtumassa vuonna 2016.

IS käsitteli syyskuussa nuorten ulkonäköpaineita #oonhyvänäin-juttusarjassa.

Suomalaiset missi- ja mallikaunottaret kertoivat haastattelussa julkisuudessa kohtaamistaan ulkonäköpaineista.

Esimerkiksi Miss Helsingiksi vuonna 2015 valittu Rosanna Kulju muisteli haastattelussa sitä, miten hänet julistettiin netin keskustelupalstoilla ”rumimmaksi missiksi koskaan”.

– Olin aika hyvin valmistautunut julkisuuteen kiertueen aikana ja arvelin hiukan millaista se olisi. Tuli kuitenkin täysin yllätyksenä miten julmia ihmiset on, Kulju sanoi.

Malli-stylisti Maryam Razavi puolestaan loi uransa huippumallina 2000-luvun alussa. Silloin huippumalleilta edellytettiin 0-kokoon mahtumista.

– Silloin ei vielä ollut niin laajaa vartaloihannetta, eli totta kai se aiheutti paineita, Razavi sanoi.

Nykyään kauneusihanne on Razavin mukaan monipuolisempi.

– On ihanaa, että eletään tällaisessa ajassa, jossa on tehty jo paljon pieniä tekoja ja asioida viedään eteenpäin. Tehtävää on toki vielä paljon.