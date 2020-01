Laulaja Frederik: ”Minulle pitäisi antaa pikkuhousuprofessuuri”

Junttidiskon kuninkaaksi Suomessa julistettu laulaja Frederik ilmoitti syksyllä päättävänsä uransa. – Olen myynyt enemmän levyjä kuin Danny, eikä minua ole vieläkään palkittu, hän harmittelee.

– Minulle pitäisi antaa pikkuhousuprofessuuri, laulaja Frederik, Ilkka Sysimetsä, räväyttää heti alkuun Tainola Show -podcastissa.

Kommentillaan hän viittaa siihen, että aikoinaan naiset heittivät miehen esiintyessä lavalle pikkuhousujaan. Junttidiskon kuningas on ollut ja on edelleen suosittu. Frederik on vetänyt aina omaa linjaansa, ja siitä on tykätty.

– Mua ei ole koskaan palkittu, eikä kutsuttu mihinkään musagaalaan. Mielestäni se on syrjintää. Minua pidetään ikään kuin muita artisteja vähempiarvoisena, hän lataa.

Frederik huomauttaa heti perään senkin, että vaikka on Dannyn hyvä kaveri, on hän ollut levymyynnissä kovempi.

– Olen myynyt levyjä enemmän kuin Danny, hän sanoo.

Muutama kuukausi sitten Fredrik ilmoitti lopettavansa uransa, sillä hänen mielestään radiokanavat ja konserttien järjestäjät ovat tappaneet kokonaan 60-90-lukujen musiikin.

– Lopettamisilmoituksen jälkeen on tullut paljon keikkapyyntöjä. Eli kyllä meitä oman alamme sotaveteraaneja vielä tarvitaan, ensi syksynä konserttikiertueen tekevä laulaja puhisee.

Tainola Show -podcastissa Fredrik puhuu todella avoimesti myös erostaan ja siitä, mikä johti eroon.

– Riikka halusi lapsia ja minä kävin spermatesteissä, Fredrik muun muassa kertoo ja sanoo Riikan olevan jo naimisissa ja äiti.

Frederikillä on sanojensa mukaan yhdeksän lasta, joista hän on kaksi tunnustanut.

– Silti olen maksanut kaikista elatusapua, yhteensä noin miljoonan, hän kertoo.

