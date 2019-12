Roope Salminen 30 vuotta! Kuvat vuosien varrelta paljastavat, miten hänestä kasvoi yhtäkkiä koko kansan tuntema tähti

Roope Salminen on sanonut IS:n haastattelussa, että yksi hänen ärsyttävimmistä piirteistä on ”vänkääminen” ja ”huutelu”. –Olen luonteeltani provosoija. Siitä asti kun olen käynyt filosofian tunneilla lukiossa ja siellä opeteltiin argumentaatiota, olen ajatellut, että väittely on tehty voitettavaksi. Jään vänkäämään asioista. Jos joku asia olisi perusteltavissa toisenkinlaiseksi, vänkään, vaikka oikeasti olisin ihan samaa mieltä kuin se toinen keskustelija, Salminen sanoi kaksi vuotta sitten.