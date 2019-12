Kaksi viikkoa sitten synnyttänyt Jukka Hildénin Chachi-rakas julkaisi rehellisen kuvan vartalostaan: ”Rakastan äitikroppaani”

Chachi on jakanut innokkaasti kuvia tyttärestään Instagramissa.

– Ei ole aikaa putsata peilejä, koska aika menee vauvan pepun pesemiseen. Hyvää kaksiviikkoispäivää Sophia Roselle ja hyvää kaksiviikkoispäivää synnytyksen jälkeen minulle. On uskomatonta, mihin naisen keho pystyy. Rakastan äitivartaloani ja aion olla kärsivällinen sen kanssa, Chachi kertoo.

Chachi on aiemminkin pohtinut raskauden vaikutusta kehoonsa. Lasketun aikansa mentyä hän julkaisi Instagramissa valokuvaaja Anni Anastasian ottamia raskauskuvia ja toivoi, että vauva syntyisi pian.

– En voi uskoa, että hän on lähes täällä. Olen ollut niin rakastunut siihen, miten vartaloni on muuttunut ja uskomattoman yllättynyt siitä, mihin olen pystynyt. Raskaus on ollut todella kaunis kokemus... jopa kaiken oksentamisen kanssa. Tule pian ulos Princess Batman. Äiti, isä ja koirat ovat valmiita, hän kirjoitti loppuraskauden aikana.