Salkkarit-tähti Kerttu Rissanen, 23, julkaisi äitinsä kanssa yhteiskuvan, joka sai fanit hieraisemaan silmiään: ”Sulla on hyvät geenit”

– With mama. Pikavisiitti Turussa oli hyvä, perhe on tärkeä! Rissanen kertoo kuvatekstissä.

Salkkarit-tähden fanit kiinnittivät heti huomiota siihen, että Rissanen on kuin ilmetty äitinsä. Vaikka näyttelijän äidillä on kuvassa silmät kiinni, on kaksikon yhdennäköisyys silti selkeää.