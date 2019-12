Poptähti Pink ajoi hiuksensa – selitti tempausta salaperäisellä lauseella: ”Päästän irti”

Poptähti Pink, oikealta nimeltään Alecia Beth Moore, on tunnettu lyhyistä hiuksistaan. Nyt nainen on kuitenkin luopunut lähes kaikista kutreistaan.

Pink tunnetaan rohkeista ulostuloistaan, ja hän käyttääkin sosiaalista mediaa nostaakseen keskusteluun tärkeäksi katsomiaan aiheita. Muutama vuosi sitten kahden lapsen äiti julkaisi kuvan rintamaitopumpuista kertoakseen, millaista imettävän äidin arki on.

Pink on naimisissa motocross-ajaja Carey Hartin kanssa. Pari vihittiin vuonna 2006 ja he erosi hetkeksi 2008. Vuotta myöhemmin he kuitenkin palasivat yhteen. Pariskunnan esikoistytär Willow Sage syntyi kesäkuussa 2011 ja poika Jameson Moon joulukuussa 2016.