Painajaismaisen kiusallinen hetki keskeytti Miss Universum -finaalin – juontaja julisti väärän voittajan: ”Tämä on hullua”

– Ok, annapa kun selitän sinulle. Luin tämän asian juuri telepromterista. Lakatkaa tekemästä tätä minulle, Harvey älähti suunnaten ärtymyksensä ohjelman tuottajille.

– Osaan lukea. He koettavat kyllä korjata asian. Katsokaa nyt, he tekivät tämän minulle vuonna 2015. Leikkivät kanssani. Siis Malesia. Minä todella rakastan Malesian kansallispukua. Tämä on ihan hullua, Harvey jutteli lavalla.