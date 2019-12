Seksittömässä liitossa elänyt juontaja yritti mainostaa yli 50-vuotiaiden deittipalvelua – lopputuloksesta syntyi heti kohu

– On todella iso pettymys, että joulumainoksemme on jälleen kielletty. Kuulemme koko ajan sitä, että yli viisikymppiset tuntevat olonsa näkymättömiksi. Sitä on tosi vaikeaa ymmärtää, koska meille syydetään jatkuvasti vahvasti seksualisoituja kuvia parikymppisistä. Miksi emme voi tehdä hauskaa ja seksikästä mainosta, jossa on kaunis 52-vuotias nainen, Lester kyseenalaistaa.