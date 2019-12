Donald Trump raivostui, kun kirja hänen vaimostaan paljastui – mutta Melania itse saattaa olla eri mieltä

Yhdysvaltain presidentin puolisosta Melania Trumpista, 49, julkaistiin viime tiistaina tuore elämäkerta Free, Melania: The Unauthorized Biography. Sen on kirjoittanut CNN:n toimittaja Kate Bennett. Kirja on tehty osittain yhteistyössä Valkoisen talon kanssa. Kirjailija on seurannut Melania Trumpin elämää jo vuosia.