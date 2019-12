Karita Mattila avoimena avioerostaan – on nyt uuden edessä: ”Älysimme lopettaa, kun liitto ei enää toiminut”

Sopraano Karita Mattila esitteli vanhoja esiintymisasujaan ja kertoi IS:lle alkuvuodesta tapahtuneesta erostaan.

Sopraano Karita Mattila liikuttuu heti puheensa alussa, kun hän esittelee vanhoja esiintymisasujaan. Muisteleminen saa sopraanon silmät kostumaan.

– Kun näin puvut tuossa esillä, niin pukuihin liittyvät muistot herkistivät. Ja olen siitä ylpeä, että ne jatkavat matkaa ja niillä on uusi tehtävä, Mattila toteaa IS:lle tilaisuuden jälkeen.

– Kun puhun tästä, niin taas nousee pala kurkkuun.

Mattila lahjoitti alkusyksystä noin 90 esiintymisasuaan Paraisilla toimivalle, sopraano Päivi Nisulan luotsaamalle Saaristo-oopperalle. Nyt osa puvuista on asetettu esille Turun kaupunginteatteriin.

Tähtisopraano on iloinen siitä, että puvut eivät jää varastoon pölyttymään. Lahjoituksen ehtona oli, että puvut päätyvät kiertoon ja saavat sitä kautta uuden elämän. Saaristo-oopperassa niistä tehdään esityksiin uusia asuja.

Ääni on laulajan instrumentti, mutta Mattila on halunnut panostaa myös visuaalisuuteen. Sillä on merkitystä miltä näyttää.

– Ne jotka sanovat, ettei ole, eivät tiedä, mistä puhuvat. Kyllä sillä on merkitystä. Puvun merkitys on myös siinä, että esittäjän, siis minun, on siinä hyvä olla ja että se tekee minusta edustavan näköisen.

– Esitys on yleisölle myös visuaalinen kokemus. Olen aina ajatellut pukua valitessani esityksen sisältöä, että puvun tyyli tai väri liittyvät esitykseen. Yleisö arvostaa, että pukuun satsaa.

Laatu maksaa. Mattila ei osaa sanoa, paljonko pukuihin on kulunut rahaa.

– Ehkä on hyvä, etten sitä tiedä. Olen aina ostanut kunnon kankaita. Minulle on tärkeää, että puvut näyttävät arvokkailta, laadukkailta ja hyviltä.

Aina 1990-luvun lopulle asti Mattila suunnitteli pukunsa itse. Ne ompeli hänen turkulainen luotto-ompelijansa Maj-Len Gylden. Kankaita Mattila osti maailmalla kiertäessään.

– Pukujen suunnittelu oli minulle suorastaan henkireikä. Se kiehtoi minua. Olen aina harrastanut ja seurannut muotia. Tuntui luontevalta suunnitella puvut itse.

– Myöhemmin ei ollut enää aikaa. Aloin ostaa puvut valmiina. En myöskään ollut paljon Suomessa, joten ei ollut enää luotto-ompelijaa.

Kriitikoilta on joskus tullut pukuihin liittyviä moitteita. Yleisö taas on tykännyt, ja yleisöllehän laulaja esiintyy.

– Kun Pariisissa joku yleisöstä lavalle tullessani huutaa o-la-laa, se on hauskaa ja hivelee, mutta ei ota mitään pois esityksen sisällöstä.

Mattila on parhaillaan runsaan viikon visiitillä kakkoskodissaan Turussa. Varsinainen koti on Floridassa, jossa Mattila ei työkiireiden takia ole ollut kolmeen kuukauteen.

– Hyvin olen jaksanut, mutta alkaisi olla aika päästä kotiin lepäämään. Talo ei ole nähnyt emäntäänsä syyskuun jälkeen.

Alkuvuodesta Mattilan ja hänen puolisonsa Tapio Kuneisen avioliitto päättyi eroon. Pari ehti olla yhdessä kolmekymmentä vuotta.

Mattila kertoo, että välit ex-mieheen ovat hyvät.

– Meille on kasvanut kaveruus. Välitämme toisistamme. On hienoa, että näin voi olla. Emme turhaan olleet niin kauan yhdessä. Älysimme lopettaa, kun liitto ei enää toiminut. Emme ole liian vanhoja aloittamaan uutta elämää, Mattila sanoo.

– Kolmekymmentä vuotta on niin pitkä aika, ettei se nappia painamalla elämästä poistu. Meillä ei eroon liittynyt minkäänlaista draamaa. Elämänmuutos on molemmille iso. On hienoa, että voimme edelleen olla ystäviä.

Mattila kertoi eron jälkeen, että kirjautui Twitteriin ja löysi sitä kautta elämäänsä uutta sisältöä.

– Olen edelleen intohimoinen twitteröitsijä. Nyt onkin outo tilanne, kun en ole puoleentoista päivään ollut Twitterissä. On sellainen olo, että mitäää! Mutta joululomalla sitten vasta twiittailenkin.

Münchenistä Turkuun saapuneen Mattilan joululoma odottaa jo nurkan takana.

– Yksityisesti on tekemistä ja asioiden järjestelyä, mutta töitä ja julkisia tilaisuuksia ei enää tänä vuonna ole. Siinä mielessä minulla alkaa nyt joululoma.

– En aio harjoitella enää joulukuussa. Annan äänelleni loppuvuoden lomaa. Vasta tammikuussa alan taas laulaa. Edessä on yksi uusi rooli, yksi uusi konserttiohjelma ja kaksi uutta aaria gaalakonsertteihini. Siinähän sitä taas töitä onkin.

Savonlinnan oopperajuhlilla heinäkuussa pidettävät gaalakonsertit juhlistavat taiteilijan tulevia syyskuisia 60-vuotispäiviä.

– Lomalla aion istua uima-altaalla, kuuntelen täysillä Jussi Björlingiä ja juon cocktaileja.

Ovatko cocktailit hyväksi äänelle?

– Ovat ne, öljyävät kivasti, varsinkin silloin kun ei tarvitse laulaa. Se on loman viettoa. Drinkit täytyy pistää pois, kun on taas töissä, Mattila toteaa hersyvään tyyliinsä.

Julkisten tilaisuuksien puuttuminen loppuvuodesta paljastaa, että Mattilaa ei tänä vuonna nähdä Linnan juhlissa. Ensivisiitti tapahtui jo Mauno Koiviston presidenttikaudella. Mattila on ollut Linnassa myös Tarja Halosen ja Martti Ahtisaaren aikana.

– Muistaakseni ensimmäinen kerta oli joskus 1990-luvun alussa. Juhlissa on aina saanut tavata upeita ihmisiä, mutta jo pelkkä kutsu on hieno kunnianosoitus.

Itsenäisyyspäivä on Mattilalle tärkeä juhla.