Vuoden 2012 Miss Pakistan kuoli auto-onnettomuudessa 32-vuotiaana – edesmenneen kaunottaren läheiset keräävät nyt rahaa hautajaiskuluihin

Vuoden 2012 Miss Pakistan kilpailun voittaja Zanib Naveed on kuollut viikko sitten auto-onnettomuudessa, kertoo People. Naveed oli kuollessaan 32-vuotias.

Viranomaisten mukaan New Yorkissa asuva Naveed löydettiin onnettomuuden jälkeen autostaan ja julistettiin kuolleeksi.

Marylandin poliisista kerrottiin lehdelle, ettei tapahtumiin liity päihteidenkäyttöä. Onnettomuuden tutkinta on kuitenkin edelleen kesken.

Onnettomuuden jälkeen Naveedin läheiset perustivat Go Fund Me -sivustolle keräyksen, jolla he keräävät rahaa kustantaakseen hautajaiskulut.