Leonardo DiCaprion 23 vuotta nuorempi Camila-rakas kyllästyi loputtomiin uteluihin – laukoi paljonpuhuvan kommentin parin ikäerosta

Julkisuudessa paljon keskustelua on herättänyt pariskunnan suurehko ikäero. DiCaprio, 45, on nimittäin tyttöystäväänsä 23 vuotta vanhempi.

Nyt 22-vuotias Morrone on kuitenkin ottanut itse kantaa julkisuudessa velloneeseen keskusteluun parin ikäerosta, kertoo People . Hiljattain Los Angeles Timesille antamassaan haastattelussa Morrone muistuttaa, että monilla pariskunnilla on iso ikäero.

– Hollywoodissa on niin paljon suhteita, sekä maailmassa ylipäätään, joissa ihmisillä on suuret ikäerot, Morrone totesi haastattelussa.

Ennen läpimurtoaan näyttelijänä Morrone loi uraa mallina. Valkokankaalla nuori nainen on nähty muun muassa elokuvissa Mickey and the Bear, Death Wish sekä Never Goin’ Back.