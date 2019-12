Rouva Jenni Haukio on ihastuttanut tyylillään Linnan juhlissa jo 10 kertaa – mikä lumoavista iltapuvuista on suosikkisi?

Rouva Jenni Haukion Linnan juhlien iltapuku on aina aivan viime hetkille saakka tarkoin varjeltu salaisuus, kuten myös tänäkin vuonna. Toistaiseksi Haukion järjestyksessään 11. Linnan-puvusta ei olla hiiskuttukaan julkisuuteen.

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemana on tänä vuonna tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Niinistöltä kysyttiin juhlien tiedotustilaisuudessa viime viikolla, miten tämä vuoden teema näkyy Haukion puvussa.

Aiemmissa Linnan juhlissa Haukion päällä on nähty muun muassa satiinia ja pitsiä ja hentoja sekä myös rohkeita värejä. Haukio on luottanut pukeutumisessaan luottosuunnittelijaansa useita vuosia, mutta mukana on ollut myös muiden pukuja.