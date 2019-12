Jeremy Clarkson tylytti Greta Thunbergia – ei voi sietää nuorta ilmastoaktivistia: ”Hän on hullu ja vaarallinen”

Clarkson on tunnettu aiemmin siitä, ettei hän usko ilmanostonmuutokseen. Mies on puhunut aiheesta julkisuudessa lukuisia kertoja. Hiljattain tapahtuneen mielipiteenmuutoksen johdosta Clarkson kuitenkin myönsi ohjelmassa, että ilmastonmuutos on totta.