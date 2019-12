Pettämiskohussa ryvettynyt Justin Timberlake pyysi vaimoltaan julkisesti anteeksi – myöntää tehneensä pahan virheen

Justin Timberlake on ollut naimisissa näyttelijä Jessica Bielin, 37, kanssa jo vuodesta 2012. Heillä on vuonna 2015 syntynyt Silas-poika. Heidän liittoaan on pidetty yhtenä Hollywoodin vankimmista.

– Se on parveke, jossa on ryhmä ihmisiä. Mitään ei todellakaan tapahtunut. He ovat siellä kuvaamassa elokuvaa yhdessä ja he vain hengailevat, Timberlaken edustaja kommentoi lehdelle.